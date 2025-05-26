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明星世壯運成績單"她"游出三金 蕭煌奇目中無人奪金 洋蔥拔河銀了

藝人參加世壯運擁有好成績。（合成照）藝人參加世壯運擁有好成績。（合成照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年世壯運從5月17日開幕至今已進行眾多比賽，藝人報名參賽的項目從籃球、棒球、柔道、游泳到舉重，各領域明星選手成績如何？《自由時報》盤點藝人至今參加此次世壯運的亮眼成績。

蕭煌奇在世壯運帕拉柔道項目拿下金牌。（記者陳逸寬攝）蕭煌奇在世壯運帕拉柔道項目拿下金牌。（記者陳逸寬攝）

蕭煌奇柔道直落二奪金 自謙對手放水

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金曲歌王蕭煌奇5月24日在世壯運帕拉柔道男子90公斤組競賽中，以直落二的成績擊敗樂團貝斯手郭謙成，摘下一金。儘管右肩帶傷上陣，蕭煌奇在比賽中表現出色，迅速壓制對手，贏得勝利，為自己的體育生涯再添一枚金牌。

蕭煌奇第一局就迅速壓制對方，緊接著第二局更俐落結束比賽，展現帥氣英姿，他奪金後謙虛地表示：「我覺得是對方放水啦。」

由於賽前蕭煌奇就知道對手只有一組，加上多年沒有正式參加比賽，比賽前他也輕鬆說：「所以不是第一就是第二，只要站上比賽場就是贏了。」

蕭煌奇從不因為失明而失志，除了音樂天賦，他在國小五年級開始練柔道，高二就在殘障亞運奪下銅牌，也在1996年的亞特蘭大殘障奧運會拿下第7名，未來是否再披戰袍出賽，還要多加考量，但6月他將再度挑戰金曲獎，對他來說是目前最重要的事情。

洋蔥奪下世壯運戶外拔河銀牌。 （混血兒提供）洋蔥奪下世壯運戶外拔河銀牌。 （混血兒提供）

玖壹壹洋蔥拔河奪銀牌 自己打100分

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本土天團玖壹壹成員洋蔥參加世壯運室外拔河賽事，5月22日隨隊在觀山河濱公園自由車練習場出賽，所屬隊伍挺進冠軍賽，和國手隊伍僵持1分多鐘，拿下銀牌，雖與金牌擦身而過，但他仍開心表示：「盡力了！下次還會想比！」

洋蔥為了世壯運拔河賽訓練許久，他笑說：「努力了那麼久得到銀牌很開心！冠軍賽最後一輪，被教練安排在隊伍站在隊伍第一位打頭陣，滿緊張的，因為練習時也沒有在第一位，為自己打100分！盡力了！」

洋蔥表示在備戰比賽時，都在做「有氧運動」減重，不過他認為減重不是最辛苦，最辛苦是抓繩子，因為繩子有摩擦力，手會痛！賽前選手過磅，原本體重維持76公斤的洋蔥，賽前又瘦到74.1公斤，比賽結束後要去大啖火鍋。

有八金蛙后之稱的模特兒邑葵，2025年世壯運游泳項目一共拿下了三金二銀一銅的好成績。（翻攝自臉書）有八金蛙后之稱的模特兒邑葵，2025年世壯運游泳項目一共拿下了三金二銀一銅的好成績。（翻攝自臉書）

模特兒邑葵三金兩銀一銅 金牌升等世界級

說到演藝圈世壯運的成績，最亮眼的應該算是綽號「八金」的模特兒邑葵，她在游泳項目的自由式、蛙式與男女混式奪下三金兩銀一銅驚人的成績。

「邑葵」陳珮筠身高175公分，這次在50公尺個人自由式拿金牌，100蛙奪銀牌，50蛙拿下銅牌，參加三個接力賽二金一銀，總成績三金兩銀一銅相當亮眼，邑葵自謙本以為不會拿到獎牌，能在世界賽奪牌很驚訝也很開心。

邑葵小學五年級因想減重加入泳隊，沒想到一腳踏入運動領域，成為水中女蛟龍，六年級參加宜蘭縣運動會，結果第一次參賽就拿到第三名，當時在縣運比賽也有打破紀錄，蛙式打破女子紀錄，在50公尺與100公尺都留下傲人成績。

邑葵最傲人的成績就是曾在全國大專運動會拿下八面金牌，因而有「八金」稱號，她笑說：「當所有項目可以比的都拿金牌，包含接力項目，就覺得蠻開心。」如今在世壯運又創佳績，讓她的運動生涯金牌升等。

波波蓁舉重拿下銅牌，開心與獎牌合照。（翻攝自臉書）波波蓁舉重拿下銅牌，開心與獎牌合照。（翻攝自臉書）

波波蓁女子舉重搶銅牌 自豪世界第三的女子

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八點檔藝人「波波蓁」陳又榕5月25日在世壯運女子35歲組45公斤級舉重賽事，以抓舉33公斤、挺舉38公斤，總合71公斤奪得銅牌，她開心在臉書上PO出與獎牌的合照，寫下「我現在是世界第三的女子囉」。

35歲的波波蓁近年演出包括《市井豪門》、《愛的榮耀》等八點檔，知名度因此大開，她因看到舉重女神郭婞淳在2020年東京奧運奪金後，決定跨足舉重界，近年參加過2次素人比賽，最高拿過第2名，此次她報名雙北世壯運舉重個人賽，還獲得郭婞淳的鼓勵，她在抓舉第一次就挑戰30公斤，輕鬆舉起，第二次試舉33公斤失敗後，第三次成功，因此，波波蓁抓舉的成績在同量級參賽選手當中排名第三。

波波蓁在挺舉項目穩紮穩打，第一次成功舉起35公斤，第二次又舉起38公斤，最後一次試舉挑戰40公斤，雖然成功舉起，可惜後來被裁判改判失敗，最終陳又榕以總和71公斤奪銅，雖然沒達到她賽前訂的目標80公斤，但至少獲得一面獎牌。

波波蓁曾分享報名世壯運最大的動力是「舉重女神」郭婞淳，在訓練過程中還獲得對方親自為她加油，而賽後波波蓁也透露，自己穿上郭婞淳的簽名鞋上場，直呼：「感覺有加持的力量、特別有意義！」波波蓁認為運動、比賽不是為了「證明自己可以」，而是在過程中學到不帶批判地欣賞，每個為自己熱愛的事情努力的人。

王陽明（中）以流氓老母酉時三刻隊參賽，與力景科技對戰時持球進攻。（記者陳志曲攝）王陽明（中）以流氓老母酉時三刻隊參賽，與力景科技對戰時持球進攻。（記者陳志曲攝）

王陽明紀言愷籃球賽一勝一負

本屆世壯運報名的藝人不少，由吉董領軍藝人組軍的「閃亮齊心大家都愛短今」隊，首場一分落敗，第二場雖然女神到場加油讓他們士氣大振，首局搶下4分但終場仍8:9遭逆轉。

紀言愷以流氓老母酉時三刻隊名參加籃球比賽，第二場與力景科技對戰。（記者陳志曲攝）紀言愷以流氓老母酉時三刻隊名參加籃球比賽，第二場與力景科技對戰。（記者陳志曲攝）

藝人王陽明、「JR」紀言愷所屬籃球隊伍「流氓老母酉時三刻」目前戰績一勝一負，首場在「台灣飛人」陳信安領軍下，打敗蒙古隊，第二場對戰隊同樣也是好手集結隊伍之一的「力景科技」，陳信安因傷未上場，王陽明作為先發球員，第一節倒數5分鐘投出漂亮一球，助隊伍奪下分數，就連隊友也忍不住大讚他的表現，但最終球隊以81比92敗給了力景科技。

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