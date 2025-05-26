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賈永婕快看！金曲歌王脊椎壓迫開刀 術後喊出一心願

Suming將前進台北101開唱。（米大創意提供）Suming將前進台北101開唱。（米大創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王「Suming」舒米恩去年因脊髓神經壓迫開刀治療，術後一年終於回歸舞台，將於6 月7、8日在台北101五樓「双融域 AMBI SPACE ONE」舉辦限定兩場《自造說》沉浸式演唱會，特別攜手藝術家陳普合作，以投影視覺效果，打造一場原民音樂跨界的實驗現場。

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Suming笑稱：「我都還沒去過樓上觀景台，就要先在101裡面開演唱會了。」他表示過去多在音樂場館演出，能夠在台北101演出感到非常榮幸和興奮，「希望有機會能邀請101董事長賈永婕到現場聆聽，感受很不一樣的原住民音樂演出。」

Suming將在台北101舉辦兩場演唱會。（米大創意提供）Suming將在台北101舉辦兩場演唱會。（米大創意提供）

為搭配演唱會主題和沉浸式投影氛圍，Suming特別揀選曲目，除了重新改編新專輯《Mikerid 引路》裡面的多首歌曲，還預告將會演唱〈在這城市寫下愛〉、〈眼淚不要掉下來〉等代表作，另外還將首度公開多首尚未發表的新作。

阿米斯音樂節11月登場。（米大創意提供）阿米斯音樂節11月登場。（米大創意提供）

「這些歌是在我的生活裡『自造』出來，從部落到城市，透過音樂創作記錄不同時期的心境與故事。」擁有文博會策展、裝置藝術設計等斜槓專業的Suming，首度結合曾參與張惠妹《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》NFT設計的陳普沉浸式投影，打造結合光影、聲音與音樂的「自造式」原民音樂演唱會。

他所創辦的《2025 阿米斯音樂節》也將於今年11月回歸台東都蘭部落，邀請全台樂迷再一次「返鄉」感受土地與歌聲的共鳴。

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