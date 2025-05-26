主播夏嘉璐變身水球選手 大呼：比報新聞還難

新聞主播夏嘉璐此次參加世壯運水球項目比賽。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕愛運動的新聞主播夏嘉璐平時熱衷參與鐵人三項運動，2025年雙北世界壯年運動會，夏嘉璐突破舒適圈，報名參加水球項目。今（26）首度上陣，賽後直呼不容易，更感謝大會帶給她全新運動體驗。夏嘉璐說：「接觸了完全沒碰過的項目，很高興有這麼大的比賽，讓我有做出嘗試，突破自己的舒適圈。」

夏嘉璐開心曬出自己的選手證。（翻攝自臉書）

夏嘉璐在社群平台發文，寫下：「20250526 世壯運第一場賽事已經比完 雖然8:3落敗 但還是很棒很精彩的一場比賽」，她感謝教練、Friday隊友們、30＋的對手、世壯運，平日熱中三鐵的她，這次有了全新體驗，雖然首戰鎩羽而歸，但夏嘉璐還是替自己打氣：週三在努力，並附上一個肌肉的表情符號。

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世壯運當中夏嘉璐（右）參加了水球項目。（世壯運提供）

賈永婕（左）、夏嘉璐（中）努力練習水球。（翻攝自臉書）

夏嘉璐參加的水球比賽今日於台北松山運動中心開戰，夏嘉璐所屬的「Friday隊」也翩然亮相，苦戰四節之後雖然惜敗，不過賽後夏嘉璐還是很開心，認為水球相當好玩，過去三鐵都是一個人奮戰，現在有了隊友，有種大家共同努力的特別情感。

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