修杰楷被懷疑酒駕 賈靜雯出面喊冤：太荒謬

賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動，擔任「有限度的無限Do」衛教大使，獻聲朗讀乳癌繪本《愛的冒險罐》，鼓勵病友「事情發生，就要面對」，勇敢跟家人和醫師討論治療目標。受訪談起老公修杰楷近日被疑質在YT節目《修TIME》酒駕，她當場喊冤：「太荒謬了！」

相關新聞：「3家人全罹癌」 賈靜雯哭了：要珍惜每個當下

請繼續往下閱讀...

賈靜雯先前擔任《修TIME》嘉賓，夫妻合體逗嘴創下百萬點閱，但修杰楷卻被網友懷疑有酒後開車之嫌，節目緊急將一刀未剪的影片上架，證實修杰楷滴酒未沾。談及此事，賈靜雯說：「修還要為這件事情解釋，我們怎麼可能去做不應該做的事情。」

賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）

夫妻在節目中上演騎機車約會，賈靜雯透露，錄影前一天修杰楷輕描淡寫跟她說：「妳放輕鬆，帶妳去吃喝玩樂。」結果一錄影她就爆炸了，笑說：「其實也是一種吃喝玩樂，只是太日常了，所以我也將日常的表現給大家看。」她抱怨約會戴全帽，導致剛弄好的頭髮全毀，「那我就不要去梳化啊！為什麼要弄完頭髮還要戴安全帽，我也覺得很荒謬，但他就是他，直男就是有一些很特別的想法。」

賈靜雯招認，自己的地雷是「肩膀」，坦言從以前就很不喜歡被搭肩， 「這有一種『妳是我的』感覺，我不喜歡，覺得很粗魯。」承認以前曾將修杰楷的手撥開過，「我會下意識的不要碰。」不喜歡霸總情節？她說：「我不喜歡，好奇怪。」有網友覺得賈靜雯生氣頗可愛，她聽到後自嘲太囉嗦，「一直在碎碎唸，不知道自己在唸什麼，可能太緊張了，我平常也沒那麼碎碎唸，上了鏡頭變好多話，到底為什麼，謝謝大家說我可愛。」

賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）

近年賈靜雯以職場女強人、母親等戲劇角色深受大眾歡迎，讓她先後在金鐘獎、金馬獎封后，演技備受肯定，螢光幕後的她也身兼多重女性角色，是稱職的母親、妻子，同時也是孝順貼心的女兒，正是「有限度的無限Do」理念的最佳演繹。

認真扮演每個角色的賈靜雯，受台灣癌症基金會與年輕病友協會邀請，特地為轉移性乳癌童書繪本「愛的冒險罐」獻聲錄製有聲書，朗讀音檔收錄於「有限度的無限Do」網站，提供民眾線上同步瀏覽與收聽，打造沉浸式親子閱讀體驗。她有感而發地說：「好久沒唸故事了，書中女兒為罹患乳癌的母親，與父親一起邀請外婆作菜的情節讓我好有感觸，平常修杰楷就常下廚，一家人一起下廚、吃飯，雖然平凡，但卻是我覺得最感溫馨的時刻。」她希望透過聲音的力量幫助更多人。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法