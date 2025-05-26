董至成昔赴中發展受挫 返台拚直播帶貨「驚人收入」曝光

董至成近期投入直播帶貨。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲董至成於2018年赴中國發展，卻未如預期順利，最終黯然返台，並回歸《綜藝大集合》擔任班底。樂於挑戰新事物的他，近期投入直播帶貨領域，日前上節目分享經驗談，同時曝光驚人收入。

董至成分享直播帶貨經驗。（翻攝自YT）

董至成日前上節目《命運好好玩》坦言，「現在電視台賺不了什麼錢」，因此開始積極經營臉書、抖音等社群平台，斜槓直播帶貨的工作，不過目前仍處於試水溫階段，每週直播約一到兩天，等熟悉後再漸漸增加直播天數，並且每次直播約維持四到五小時左右。

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談到其中的挑戰，董至成認為是要不厭其煩的回答相同問題，「只要一上來有人說『你為什麼要做直播？』我就要解釋一次，兩個上來又問，我一天可以回答25個人我為什麼要做直播。」不過，他也表示流量變現的速度很快，透露自己為了衝高流量，經常邀請名人擔任直播嘉賓。

董至成坦言，剛開始做抖音直播時，光是一個月收到的禮物贊助，換算成現金，「曾經最高可以拿到35萬」，並幽默強調，自己沒露乳溝也能有這樣的成績，「所以女生做直播我覺得比較好賺」。

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