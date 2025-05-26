恭喜！神曲《Let It Go》歌手結婚了 相戀3年是最美時光

《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》MV，點擊超過6.3億次。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕32歲的美國歌手黛咪洛瓦托結婚了，老公是大她兩歲，和她相戀3年的音樂人Jordan Lutes，她曾演唱《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》，被形容為兒童界神曲，這首歌官方MV在YouTube的點擊已累積6.3億次，過去她曾界定自己是非二元性別者，如今則開心成為人妻。

黛咪洛瓦托（左）在洛杉磯完成婚禮。（翻攝自IG）

《Let It Go》紅遍全球，在台灣也是許多幼稚園和國小學生在重要活動上會表演的曲目，演唱人黛咪洛瓦托在美西時間25日於洛杉磯完成婚禮，選穿的禮服是薇薇安魏斯伍德品牌訂製珍珠緞面婚紗，黛咪談到：「當我思考我想要什麼樣的服裝風格時，我經常發現自己會回到薇薇安品牌的設計中，特別是那些輪廓如何真正襯托出身體的曲線，以及她對緊身胸衣的運用。」

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黛咪洛瓦托（右）正式成為音樂人Jordan妻子。（翻攝自IG）

今年2月14日情人節時，黛咪就曾在社群發文談到她對未婚夫的愛：「Jordan，我迫不及待想嫁給你！過去3年是我一生中最美好的3年，這都要感謝你。」

另外黛咪也告白：「我癡迷於你的心、你的愛、你的光芒。我迫不及待想和你白頭偕老，一起組建家庭，祝我一生摯愛情人節快樂。親愛的，我愛你！」

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