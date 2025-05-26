李多慧開金嗓甜唱《戀人未滿》 網驚：比家寧標準

李多慧開金嗓唱歌，聲音奶萌好聽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神「小龍女」隊長李多慧，日前與隊友在大巨蛋罕見開金嗓，唱了女團「S.H.E」經典神曲〈戀人未滿〉以及〈怎麼辦〉，展現出她來台發展兩年學習中文的成績，現在除了影片在網路瘋傳以外，還有大批網友紛紛讚：「發音比家寧還標準」。

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李多慧開金嗓的影片在網路瘋傳，影片中的李多慧唱起歌來，陣陣超萌奶音讓人酥麻融化，最讓人讚賞的就是她的中文咬字，清楚好聽，網友連連稱讚：「比家寧還標準」。

李多慧唱歌，網友大讚她的中文發音比家寧還標準。（翻攝自IG）

味全龍先前舉辦「小龍女主題日」，李多慧除了以婚紗造型亮相外，還和隊友心璇、琪琪嗨唱S.H.E的〈戀人未滿〉以及〈怎麼辦〉。身穿粉色洋裝、頭戴公主頭飾的李多慧輕柔唱著：「為什麼，你為什麼，這樣不講理的就出現了，害得我，你害得我，連僅有的一點矜持優雅全都毁了，靠近我，別靠近我，到底離你多近比較好呢，完蛋了，我完蛋了，我整個人眼看就快要不是我的了」，讓網友紛紛嗨喊：要融化了。

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