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娛樂 最新消息

洪小鈴產後首露面「塞奶痛到像針劃」 懷孕爬百岳被警告

〔記者傅茗渝／台北報導〕47歲女星洪小鈴去年底「雙喜臨門」，與張天霖登記結婚，上月4日宣布順利產女。今（26日）她產後首度公開現身，與張雁名一同出席大愛劇《生命的麥田》媒體茶敘。兩人不只戲裡演兄妹，戲外也聊開了育兒甘苦。洪小鈴大方分享「塞奶地獄」，直呼痛到像針在劃，邊哭邊尖叫、幾度想放棄哺乳，讓現場聽得目瞪口呆。

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洪小鈴透露拍戲拍到尾聲才發現懷孕，後來懷孕消息一出，收到劇中爸爸傳訊恭喜，「恭喜女兒成為媽媽，這是很特別的階段，要好好享受人生。」談及孕期變化，她猜測因為有運動習慣，所以孕期間沒有水腫、害喜，讓張雁名直呼：「好適合生小孩！」還透露懷胎6月產檢時被醫師提醒胎位往下，才吐實一直有在爬山，讓醫生聽了冷汗直流。洪小鈴孕期體重從56公斤增加到62公斤，變化其實不大，笑說：「吃的白飯幾乎都長在孩子身上。」

不過，洪小鈴哀嚎產後哺乳才最難熬，初期因沒經驗錯過排空時間，導致嚴重塞奶，石頭奶痛到像針在劃，她一度想靠機器解決，結果設定太強，胸部受傷，寶寶又咬破，「護理師叫我忍痛用手幫我排空，我邊哭邊尖叫、哀嚎，但排空之後就好多了。後來準時擠奶，想提供寶寶最好的母奶。」雖然沒有產後憂鬱狀況，不過有次護士跟她說寶寶才是最好的泌乳師，洪小鈴眼看孩子吸不到奶，忍不住哭了出來。

她不忘讚老公張天霖是「神隊友」，懷孕期間會自動洗衣煮飯，寶寶出生後也時常主動抱小孩、接手家務。「有一次我說你不要害我，他抱著寶寶睡在胸膛上兩小時，還虧我小氣：『媽媽不抱我來抱！』」洪小鈴擔心小孩被抱上癮，自己無力接手，對此好氣又好笑。

雖然目前重心放在育兒，不過洪小鈴坦言戲癮蠢蠢欲動，「我也過了最艱辛的時期，母奶餵了兩個月。經紀人如果接到工作，我應該可以馬上開工。」她過去不解媽媽怎麼可能會離不開小孩，但現在跟孩子24小時綁在一起，深深理解難分難捨的感覺，不過她也強調只要有後援，還是想繼續演戲。

身為人父的張雁名也分享，當爸後整個人變得更感性，「以前拍哭戲超難入戲，現在戲裡拉開布簾看到小孩，眼淚直接掉下來。」他更自爆每天出門都會對兒子說：「爸爸愛你！」因為當了爸爸之後，才更懂珍惜當下。

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