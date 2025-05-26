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男神靠16顆威而鋼續命贏了眭澔平 高山處處要命

65歲前主播眭號平挑戰攀登聖母峰，意外引發高山症腦水腫。（翻攝自臉書）65歲前主播眭號平挑戰攀登聖母峰，意外引發高山症腦水腫。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕65歲前主播眭澔平熱愛探險、神祕學，近日他挑戰攀登聖母峰，意外引發高山症腦水腫，一度無法吞嚥進食、上吐下瀉流出膽汁、昏睡60小時，三度搭乘直升機送往低海拔地區，前後經歷96小時煎熬緊急返台送醫才保住一條小命。相較之下，男星何潤東顯得非常勇猛，擁有多次赴海拔3400米高原拍戲經驗的他，為了克服高山症，早早備妥威而鋼，原本有輕微哮喘的他，靠16顆威而鋼成為高原之狼。

原本就有哮喘的何潤東靠著16顆威而鋼才征服高原動作戲。（翻攝自臉書）原本就有哮喘的何潤東靠著16顆威而鋼才征服高原動作戲。（翻攝自臉書）

相關新聞：65歲眭澔平挑戰聖母峰出事 緊急返台救治

何潤東原本就有輕微哮喘，為了拍戲的關係多次挑戰海拔3400米的高原地區，而且還必須在高原上拍攝激烈對打戲，簡直挑戰不可能任務。何潤東拍戲當天還有輕微感冒，身體感覺不堪負荷，於是他準備了4盒威而鋼，前後吞下16顆才順利完成拍攝。

謝忻攀登安地斯山因過度興奮加上喝酒倒在浴缸臉色發紫。（翻攝自臉書）謝忻攀登安地斯山因過度興奮加上喝酒倒在浴缸臉色發紫。（翻攝自臉書）

除眭澔平、何潤東之外，喜愛登山的藝人謝忻過去也曾在節目中分享攀登安地斯山的經驗，她說自己抵達山頂後不但興奮尖叫，而且還喝了酒，事後感到頭痛的她想透過泡澡緩解不適，最後竟倒在浴缸且臉色發紫，嚇壞室友。

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