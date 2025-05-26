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李連杰陪女兒到處去沒人認出 回飯店傻眼：世界變了

李連杰在女兒的陪同下搭地鐵。（翻攝自李連杰微博）李連杰在女兒的陪同下搭地鐵。（翻攝自李連杰微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕港星李連杰前往美國參加女兒的畢業典禮，四千金全都畢業，讓他很是感慨。他在美國人氣依舊，在飯店樓下被要求簽名、合照，讓李連杰笑說：「我的世界變了！」

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李連杰悠閒在美國街頭買熱狗吃。（翻攝自李連杰微博）李連杰悠閒在美國街頭買熱狗吃。（翻攝自李連杰微博）

李連杰粉絲爭相與他合照。（翻攝自李連杰微博）李連杰粉絲爭相與他合照。（翻攝自李連杰微博）

李連杰開心分享四千金全都畢業的好消息，他特別飛美國參加畢業典禮，透露女兒陪他坐地鐵、逛中央公園，餓了還在路邊買熱狗吃，「我心裡想，這種普通的日子真自在啊，一回酒店我的世界就變了，被堵門口了！」原來是李連杰實在太紅了，回飯店被大批粉絲要求簽名、合照，李連杰感嘆：「謝謝你們這麼多年還喜歡我，排隊也挺辛苦的，外面還下著雨…哎呀，溜了溜了～」

李連杰被粉絲團團包圍。（翻攝自李連杰微博）李連杰被粉絲團團包圍。（翻攝自李連杰微博）

李連杰終於幫粉絲簽完名，逃回飯店。（翻攝自李連杰微博）李連杰終於幫粉絲簽完名，逃回飯店。（翻攝自李連杰微博）

此行他參加女兒畢業典禮，還拍攝了一支VLOG影片，笑說：「號稱17歲拍電影到現在45年了，只能拍出這種水平來，我的第一條VLOG，哎呀丟人！」網友回應：「以前是人家拍你，現在是你拍人，不一樣的！」、「這粗糙的野生VLOG也太真實了吧，哈哈哈」、「這水平一點不丟人，VLOG就是把自己心意表達出來而已！有的人拍45年VLOG也拍不出一部電影。」

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