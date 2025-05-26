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娛樂 最新消息

蔣雅淇學霸女兒「三主修」畢業 吐辛酸：日吞9顆藥、邊讀邊哭

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播、製作人蔣雅淇與企業家老公關弘鈞育有2子1女，2013年關弘鈞因癌症過世後，蔣雅淇肩負起教養孩子的責任。蔣雅淇日前到美國參加女兒「關愛」在賓州大學華頓商學院的畢業典禮，而關愛同時擁有「三主修」超強實力。今（26）日，蔣雅淇也替關愛發文感謝大家的祝福，並分享學習過程及經歷，直言：「有好幾次，我是在宿舍裡邊念書，邊一個人哭到半夜」。

蔣雅淇日前前往美國參加女兒關愛的畢業典禮。（翻攝自臉書）蔣雅淇日前前往美國參加女兒關愛的畢業典禮。（翻攝自臉書）

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關愛自全美第一商學院畢業，還完成了財務金融、統計和經濟學三主修。今日蔣雅淇替她在臉書發文，關愛分享：「大學四年對我來說不是一帆風順，我曾經為了拼4.0滿分burnout，胃食道逆流痛得像刀在刺肋骨，一天吃九顆胃藥。有好幾次，我是在宿舍裡邊念書，邊一個人哭到半夜」，但她深知「努力不一定有成果，但不努力一定沒有。不一定會有想要的結果，但一定會結出不同的果實」。

關愛表示，自己曾拼命讀書一天吃9顆胃藥。（翻攝自臉書）關愛表示，自己曾拼命讀書一天吃9顆胃藥。（翻攝自臉書）

關愛也坦言自己最喜歡的一學期並不是修超多課、當助教又工作、拼到4.0的學期，而是只拿到2A2B、只去上了兩堂課的那一學期，那時候的她終於好好照顧好自己，去運動，並與好朋友一起hangout，她坦承這些經歷比好成績或履歷值得太多。最後關愛表示自己目前尚未找到工作，但心裡卻相當安穩，她表示：「我的生命不需要靠履歷表來證明什麼，而是靠祂（神）的恩典一步一步被帶領」。

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