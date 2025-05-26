才新婚9天 41歲女星企業家老公遭爆是「5億詐欺犯」

南韓演員任性彥才剛結婚9天，老公就被爆出是詐欺犯。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲南韓演員任性彥憑藉戲劇《清潭洞醜聞》、《老婆這週要出牆》打開知名度，於17日跟企業家李昶燮步入禮堂，沒想到婚後僅短短幾天，丈夫就被爆出是3次詐欺前科者，還涉嫌操控住宅合作的項目。

相關新聞：aespa太紅了！隊長Karina人形立牌被偷走 MLB官方發聲了

請繼續往下閱讀...

據韓媒報導，李昶燮多次以推動地方住宅開發為名義吸引出資人，實際卻將資金私自挪用，非法挪用至少韓幣200億韓元資金（約新台幣5億元）。他過去也曾因「騙取投資人資金」而入獄，近年也不斷從事同類型詐騙項目，早已臭名遠播。

同時還指出這是李昶燮第三次結婚，選擇任性彥也是為了展現自己的地位，據悉，李昶燮在婚宴當天多次盯著手機，疑似是害怕債主現身鬧場，而婚禮電子喜帖也都是嘲諷留言。剛結婚就捲入了丈夫的詐欺爭議，任性彥的經紀公司Family娛樂也回應表示，「對於爭議，目前正在確認中」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法