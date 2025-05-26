阿湯哥對決史迪奇不是第一次！23年前同日對打戰績是這樣

《星際寶貝：史迪奇》（左）和《不可能的任務：最終清算》在北美直接對打。（合成圖，迪士尼、UIP提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》上週末在北美正式上映，直接和迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》正面對決。不過這並非阿湯哥首度與史迪奇交鋒，2002年他主演的科幻動作片《關鍵報告》，在北美也和動畫版《星際寶貝》同日上映。

外媒當初就看好《不可能的任務：最終清算》和《星際寶貝：史迪奇》會掀起如「芭本海默」（《芭比》和《奧本海默》，或稱「芭比海默」）般的觀影熱潮，也有影迷將兩部片稱為「史迪奇任務」（MISSION: STITCH）或是「不可能的史迪奇」（STITCH: IMPOSSIBLE）。

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影迷合成「史迪奇任務」（左）、「不可能的史迪奇」海報。（翻攝自X）

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兩部片於上週末（5月23至25日）加上本週一（5月最後一個週一）在北美陣亡將士紀念日4天連假都創下破紀錄的好票房，包括《星際寶貝：史迪奇》以首週末1.45億美金（約台幣43.44億元）、預計連假4天1.83億美金（約台幣54.82億元）的佳績創下影史該檔期最高票房，《不可能的任務：最終清算》則以首週末6300萬美金（約台幣18.87億元）、預計連假4天7700萬美金（約台幣23.06億元）打破系列開片成績。

而在2002年，《關鍵報告》和《星際寶貝》則都於6月21日在北美上映，最終《關鍵報告》在北美熱賣1.32億美金（約台幣39.54億元），《星際寶貝》則是1.45億美金（約台幣43.44億元）；全球票房方面則是阿湯哥略勝一籌，《關鍵報告》以3.58億美金（約台幣107.25億元）擠進年度TOP 10，《星際寶貝》全球票房則為2.73億美金（約台幣81.79億元）。

《關鍵報告》（左）和《星際寶貝》2002年同日於北美上映。（翻攝自IMDB）

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目前《不可能的任務：最終清算》全球票房將破2億美金（約台幣59.92億元），《星際寶貝：史迪奇》全球票房已飆破3.41億美金（約台幣102.16億元）。阿湯哥和史迪奇真的是冤家路窄，但在戲院業者眼中可說是一起帶旺整個電影市場的好戰友。《不可能的任務：最終清算》和《星際寶貝：史迪奇》皆在台熱映中。

《不可能的任務：最終清算》已登上今年目前全台票房冠軍，票房突破台幣2億元。（UIP提供）

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