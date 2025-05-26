晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

阿湯哥對決史迪奇不是第一次！23年前同日對打戰績是這樣

《星際寶貝：史迪奇》（左）和《不可能的任務：最終清算》在北美直接對打。（合成圖，迪士尼、UIP提供）《星際寶貝：史迪奇》（左）和《不可能的任務：最終清算》在北美直接對打。（合成圖，迪士尼、UIP提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》上週末在北美正式上映，直接和迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》正面對決。不過這並非阿湯哥首度與史迪奇交鋒，2002年他主演的科幻動作片《關鍵報告》，在北美也和動畫版《星際寶貝》同日上映。

外媒當初就看好《不可能的任務：最終清算》和《星際寶貝：史迪奇》會掀起如「芭本海默」（《芭比》和《奧本海默》，或稱「芭比海默」）般的觀影熱潮，也有影迷將兩部片稱為「史迪奇任務」（MISSION: STITCH）或是「不可能的史迪奇」（STITCH: IMPOSSIBLE）。

影迷合成「史迪奇任務」（左）、「不可能的史迪奇」海報。（翻攝自X）影迷合成「史迪奇任務」（左）、「不可能的史迪奇」海報。（翻攝自X）

相關新聞：

《星際寶貝：史迪奇》領軍破影史紀錄 北美陣亡將士紀念日掀觀影人潮

兩部片於上週末（5月23至25日）加上本週一（5月最後一個週一）在北美陣亡將士紀念日4天連假都創下破紀錄的好票房，包括《星際寶貝：史迪奇》以首週末1.45億美金（約台幣43.44億元）、預計連假4天1.83億美金（約台幣54.82億元）的佳績創下影史該檔期最高票房，《不可能的任務：最終清算》則以首週末6300萬美金（約台幣18.87億元）、預計連假4天7700萬美金（約台幣23.06億元）打破系列開片成績。

而在2002年，《關鍵報告》和《星際寶貝》則都於6月21日在北美上映，最終《關鍵報告》在北美熱賣1.32億美金（約台幣39.54億元），《星際寶貝》則是1.45億美金（約台幣43.44億元）；全球票房方面則是阿湯哥略勝一籌，《關鍵報告》以3.58億美金（約台幣107.25億元）擠進年度TOP 10，《星際寶貝》全球票房則為2.73億美金（約台幣81.79億元）。

《關鍵報告》（左）和《星際寶貝》2002年同日於北美上映。（翻攝自IMDB）《關鍵報告》（左）和《星際寶貝》2002年同日於北美上映。（翻攝自IMDB）

相關新聞：

阿湯哥再刷新系列紀錄！《不可能8》勇登全台年度票房冠軍

目前《不可能的任務：最終清算》全球票房將破2億美金（約台幣59.92億元），《星際寶貝：史迪奇》全球票房已飆破3.41億美金（約台幣102.16億元）。阿湯哥和史迪奇真的是冤家路窄，但在戲院業者眼中可說是一起帶旺整個電影市場的好戰友。《不可能的任務：最終清算》和《星際寶貝：史迪奇》皆在台熱映中。

《不可能的任務：最終清算》已登上今年目前全台票房冠軍，票房突破台幣2億元。（UIP提供）《不可能的任務：最終清算》已登上今年目前全台票房冠軍，票房突破台幣2億元。（UIP提供）

※文中美金匯率：29.96

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中