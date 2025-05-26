「最美童星」楊佩潔自曝8歲就幫忙買房 2年狂接180支廣告

楊佩潔自曝8歲就替家中賺進一棟房。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲女星楊佩潔7歲就出道，憑藉《花系列》童星身分走紅，甜美外型深受觀眾喜愛，有著「最美童星」封號。日前她上節目談及出道經歷，透露自己年僅8歲就替家中賺進一棟房。

楊佩潔日前上節目《小姐不熙娣》，分享當童星時賺進的驚人收入，表示自己從未知道確切數字，笑稱「我覺得媽媽都很賊，她們都不會告訴妳真實的數字」，只知道自己在拍完兩年廣告後不久，家裡就買下一棟新房子，媽媽也曾向她表達謝意，「這個家謝謝妹妹有貢獻」。

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回憶起當時拍廣告的高峰期，楊佩潔透露自己小時候可以說是來者不拒，幾乎把所有廣告都拍了，在短短2年內就拍了180支廣告，坦言除了因為年紀太小無法拍衛生棉廣告，「其他你可以想像得到的我都拍了」，當時8歲的她還曾替美體美容公司的拍廣告。她坦言，雖然長大後轉戰戲劇圈，廣告邀約就銳減，但也陸陸續續出演了100多部作品，漸漸從童星蛻變為實力派演員。

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