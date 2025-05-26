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娛樂 音樂

洗腦神曲《跳樓機》幕後推手是他！索尼大中華區CEO陳國威驚人背景曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕網路爆紅單曲《跳樓機》幕後推手曝光，索尼音樂大中華區CEO陳國威連續五年入圍《Billboard 2025 年國際最具影響力人物》，此次入選者中，還包括索尼音樂亞洲與中東策略與市場開發總裁 Shridhar Subramaniam 及印度董事總經理 Vinit Thakkar。體現了索尼音樂團隊對亞洲音樂的信念與熱情。

第36屆金曲獎入圍名單中，索尼音樂入圍20項大獎。（索尼提供）第36屆金曲獎入圍名單中，索尼音樂入圍20項大獎。（索尼提供）

過去五年，索尼音樂大中華團隊跳脫傳統產業框架，不再僅以商業價值為導向，而是更看重每位音樂人背後的故事與潛力。而在日前公布的第36屆金曲獎入圍名單中，索尼音樂更一舉入圍20項大獎。

索尼音樂大中華CEO陳國威成為《Billboard2025年國際最具影響力人物》。（索尼提供）索尼音樂大中華CEO陳國威成為《Billboard2025年國際最具影響力人物》。（索尼提供）

「我們在聽到一首好的demo時，常常會想：哪個聲音最適合這首歌？我們希望透過每一首好歌，讓才華洋溢的歌手被看見。」陳國威分享，「我們不只希望公司做得好，更希望整個行業都能一起變得更好。剛開始嘗試這種『以聲音選擇配唱者』的製作模式時，也曾經受到不少質疑，但很感恩現在得到了來自業界的肯定與讚賞。」

索尼音樂大中華CEO陳國威成為《Billboard2025年國際最具影響力人物》。（索尼提供）索尼音樂大中華CEO陳國威成為《Billboard2025年國際最具影響力人物》。（索尼提供）

他進一步表示：「我們會持續與整個產業並肩前行，讓更多來自華語世界的歌手與音樂人，能夠被世界看見、被更多人聽見。」

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