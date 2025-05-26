BL鮮肉男神寵粉無極限 首辦生日會狂錄百則語音

〔記者傅茗渝／台北報導〕新生代演員林宇憑藉BL劇《看見愛》的演出圈粉無數。他於5月24日舉辦人生首場粉絲生日會「Orbit of Dreams 夢想的軌道」，從活動主題、主視覺、內容策劃到周邊設計，全由林宇親自構思與籌劃，誠意十足，成為粉絲與偶像共同創造的難忘時刻。

林宇舉辦生日會，現場主視覺無框畫展示區。（海荔娛樂提供）

這場生日會不僅是林宇演藝生涯的一大里程碑，更充滿挑戰與突破──首次策劃活動、首次現場演唱、首次設計活動周邊，甚至連明信片上的插畫也都是他親手繪製。其中最令粉絲驚喜的，是入場小禮中的錄音帶。林宇特別花了兩小時錄製超過100段語音，幾乎每一份都不重複，只為讓每位到場粉絲都感受到獨一無二的用心與愛。會場內更有粉絲準備的食物、展架、手幅應援，充分展現林宇與粉絲雙向奔赴的情感。

請繼續往下閱讀...

演員好友家佑到場力挺。（海荔娛樂提供）

活動現場溫馨歡樂，以先前蒐集的粉絲提問開啟趣味賓果遊戲，題目五花八門，笑聲此起彼落。林宇更安排互動遊戲環節，親手為幸運粉絲繪製似顏繪筆記本，成為當日最珍貴的紀念。

林宇與歌手好友黃奕儒合唱《不再孤單》。（海荔娛樂提供）

此外，林宇也首次公開現場演唱，與好友黃奕儒合唱《不再孤單》，動人歌聲唱出對粉絲的深情告白。他表示：「真的很謝謝大家一直以來的支持與鼓勵，未來會繼續努力，用更好的作品回報大家。」

林宇親筆繪製幸運粉絲似顏繪。（海荔娛樂提供）

粉絲互動環節中，更有來自丹麥、日本、香港的粉絲遠道而來，讓林宇驚喜不已。從創意規劃到舞台呈現，林宇以滿滿誠意打造屬於他與粉絲的小宇宙。《Orbit of Dreams 夢想的軌道》不只是一場生日會，更是一段溫暖又難忘的青春紀錄。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法