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娛樂 電視

王識賢「1舉動」太暖心 嬌妻放閃甜喊：我才會選你

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在華視、公視台語台輕喜劇《成功路上》為促成訂單簽約，與客戶上演韓式舞蹈同歡，這場有點魔幻、演員用誇張的方式演繹，讓觀眾大感新鮮，其中需要跳舞的李程彬自嘲「肢體障礙」，為了演好這場戲，其實在開拍前先請老師將舞編好，也特別去學了4小時的舞蹈課，將舞步記熟、練習才能完成拍攝，他也大呼：「這是我現實生活中不會做的事啊！」

王識賢（右）、張詩盈（左）在《成功路上》飾演夫妻。（華視、公視台語台提供）王識賢（右）、張詩盈（左）在《成功路上》飾演夫妻。（華視、公視台語台提供）

張詩盈劇中想替員工說情，讓老公王識賢借錢給員工，沒想到王識賢已經決定出手幫忙，讓她深受感動脫口而出：「你就是這麼心地善良，我才會選你。」兩人不經意放閃，情感細膩又溫馨。張詩盈表示這場戲讓她印象深刻，為了表現出角色秀萍很愛老公昆明，即使年紀大了還是有少女的一面，「特別設計了一個手捧著臉頰、心花開的表演，也感謝導演沒有拒絕我，讓觀眾可以看到可愛的秀萍。」

李程彬（右）在《成功路上》突破自我大秀舞技，自嘲「肢體障礙」。（華視、公視台語台提供）李程彬（右）在《成功路上》突破自我大秀舞技，自嘲「肢體障礙」。（華視、公視台語台提供）

李程彬劇中飾演的「建中」意外穿越扭轉人生，飾演少年建中的吳翰林表示，如果真的能夠穿越回去，會想回到小時候，想要好好出去玩、多看一些有趣的書或電影，或者好好地學音樂，不要只是讀書準備考試，也想要對那時候的自己說：「好好去玩、去體驗生活，時間真的好寶貴啊，咻咻咻一下就過了。」

張詩盈（中）在《成功路上》與王識賢演夫妻。（華視、公視台語台提供）張詩盈（中）在《成功路上》與王識賢演夫妻。（華視、公視台語台提供）

吳翰林劇中為討許莉廷歡心，決定親手做蛋糕送她，與好友一邊做蛋糕、一邊談論未來出路，卻因聊得太開心而不慎烤焦蛋糕。這段充滿青春氣息的情節，讓吳翰林回憶起自己在遇到喜歡對象時，會寫卡片將自己心裡的感受跟喜歡的人分享。他笑說：「手實在太不巧了，做小禮物送人可能會被討厭。」

吳翰林（左）、洪毓璟在《成功路上》邊做點心邊談笑。（華視、公視台語台提供）吳翰林（左）、洪毓璟在《成功路上》邊做點心邊談笑。（華視、公視台語台提供）

另一方面，許莉廷的媽媽無法答應幫顧主洗錢，導致她們不得不搬家，前來阻止的吳翰林也無法挽回，兩人只能被迫分開，彼此許下承諾相約未來一起考上台北的大學。提到面臨困難抉擇時，許莉廷分享自己在準備要升大學的時候，「因為當時沒有考上理想的科系，最後決定休學重考，看著其他同學都已經進入大學，而自己跟別人不一樣，是一件十分沒有安全感的事情。」儘管如此，還是鼓起勇氣跨出這一步，並充滿感謝說：「現在可以以演員的身分努力，並獲得各種演出的機會，真的是太好了，也謝謝所有發生過的事情。」

吳翰林（右）在《成功路上》與洪毓璟（左）是換帖兄弟。（華視、公視台語台提供）吳翰林（右）在《成功路上》與洪毓璟（左）是換帖兄弟。（華視、公視台語台提供）

許莉廷在《成功路上》被迫搬家。（華視、公視台語台提供）許莉廷在《成功路上》被迫搬家。（華視、公視台語台提供）

《成功路上》即將於6月1日迎來精彩大結局，建中驚覺自己被雄大詐騙，昆明雖然想相信建中清白，但種種可疑行徑讓他無法幫忙，只能勉強讓建中先離開。此時，建中已無退路，想離開時卻發現警察和工廠員工已在門外，在與眾人扭打之間，建中突然又回到2012年，這一回去到底會是怎麼樣的未來在等著他呢？每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。

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