彭佳慧4度攻蛋 竟先警告歌迷：沒辦法去上廁所

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后彭佳慧將於6月7日在台北小巨蛋舉行「一路這樣愛過來」演唱會」，這是她第4次站上小巨蛋舞台，無論是歌單、演出內容或舞台皆全面升級，以最高規格來打造與籌備。

近期她積極練團，談及大家最關心的歌單曲目，彭佳慧直球對決歌迷，自信表示「對歌單很有信心」，這麼多年來一路唱過來，越來越確定大家喜歡的方向，歌單精準度也更高，這次是以希望每一位歌迷都能照顧到的心情來挑選曲目，大家要有「沒辦法去上廁所」的準備。

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彭佳慧將於6月7日在台北小巨蛋開唱。（寬宏提供）

她也開玩笑地說：「歌迷的留言我都看到了，這次真的拿出十足誠意，歌單很豐富，真的沒有空間讓大家偷懶，台上的我很認真唱，台下的你們也要很認真聽，漏掉任何一首都會很可惜！」此外，她也向大家喊話，演唱會結束後，希望大家可以照著歌單到KTV或家裡唱一遍，「你就會知道彭佳慧有多難！」

大家也相當好奇演唱會嘉賓人選，彭佳慧表示，這次邀請的嘉賓是「結識許久的朋友」，也是「首次在自己的專場合體」，與嘉賓合唱的曲目，也將是第一次兩個人在台上合唱。

彭佳慧全心投入籌備，不僅是歌單，連演出內容都將充滿彩蛋，至於有歌迷在網路上許願安排點歌橋段，她則說：「如果現場大家反應熱烈，說不定會開放現場點歌，搞不好真的會唱到壓線或超時！」距離演出僅剩兩週，彭佳慧除了緊鑼密鼓練團，也加強飲食控制、增強體能訓練，即使當天要唱的歌很多，仍對自己的體力十分有信心，但就怕唱太多首「歌迷HOLD不住！」

彭佳慧將於6月7日在台北小巨蛋開唱。（寬宏提供）

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