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富邦啦啦隊女神遭批「不認真跳」 李珠珢發聲護隊友

紅髮安娜（右）遭酸民批評，李珠珢（左）罕見跳出來為隊友發聲。（翻攝自IG）紅髮安娜（右）遭酸民批評，李珠珢（左）罕見跳出來為隊友發聲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員紅髮安娜，日前飛往南韓體驗韓式應援，站上異地球場仍表現亮眼，不過卻引來酸民質疑：「為何在台灣不這樣認真跳？」對此，紅髮安娜轉發該留言表示難過，隊友紛紛跳出來護航，就連「AI女神」李珠珢也罕見現身留言力挺。

紅髮安娜委屈轉發酸民留言。（翻攝自Threads）紅髮安娜委屈轉發酸民留言。（翻攝自Threads）

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對於網友質疑，紅髮安娜在社群平台Threads委屈發聲，「關於這句，我看到其實是很難過的，在台灣局間舞我絕對都是盡心盡力，即使跳了N次，覺得大家都看膩了，我也還是儘速跑到定位再好好的完成，也許我不是你關注的女孩之一，你可以不喜歡我，但希望你⋯不要輕易抹滅我的認真！」

不少啦啦隊女神現身力挺紅髮安娜。（翻攝自Threads）不少啦啦隊女神現身力挺紅髮安娜。（翻攝自Threads）

貼文曝光後，湧入大批網友按讚留言幫她加油，不少啦啦隊女神都現身留言力挺，隊友禾羽、奶昔以及李珠珢也都發聲護航，「非常認同」、「抱抱妳，明明在台灣也很認真跳！你是最棒最認真的安娜欸！」、「妳絕對是最棒的，良善和完美的，真的很棒的安娜」。

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