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娛樂 電視

《與惡2》政壇母子相愛相殺 楊貴媚曝：政治本身就是種表演

薛仕凌在《我們與惡的距離》第二季飾演對未來感到茫然的立委。（CATCHPLAY提供）薛仕凌在《我們與惡的距離》第二季飾演對未來感到茫然的立委。（CATCHPLAY提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲王「仔仔」周渝民、薛仕凌主演的影集《我們與惡的距離II》釋出預告，揭露故事主線中的6個家庭人物，以及人物們彼此之間跨越長達20年的相互糾葛。由一場隨機縱火以及殺警兩件重大事故展開，隨之而來的國民法庭開庭審理，角色們陸續出場，背後隱藏錯綜複雜的人生交疊，以及難以言說的因果關係也即將揭開序幕。

于子育在《我們與惡的距離》第二季飾演的公衛護士工作繁重。（CATCHPLAY提供）于子育在《我們與惡的距離》第二季飾演的公衛護士工作繁重。（CATCHPLAY提供）

預告中，能看到演員們更完整的深刻演出，包括周渝民的絕望哭泣、薛仕凌的熱血立委政壇兩難、瀕臨崩潰的母親謝欣穎、楊貴媚身處老派地方政治勢力，以及被壓得喘不過氣的公衛護士于子育等角色。

于子育在《我們與惡的距離》第二季飾演的公衛護士被工作壓得喘不過氣。（CATCHPLAY提供）于子育在《我們與惡的距離》第二季飾演的公衛護士被工作壓得喘不過氣。（CATCHPLAY提供）

周渝民劇中演出心碎的未亡人「馬亦森」，橫跨20年的角色變化，極為動人的高難度表演令人揪心，一句：「我們以為我們接得住所有人，但其實我們什麼都接不住。」帶出《我們與惡的距離II》這一季想討論的核心精神「接住」。導演林君陽分享，周渝民為了飾演這個角色，整整等待了一年以上時間，在開拍之前做足準備，包括學習澎湖台語、精神科田調，以及將編劇呂蒔媛開出的長串書單全部讀完等等。周渝民也聊到自己平常在拍攝時，一天的五場戲中如果有三場滿意，回去都可以笑著睡著，自己對《與惡 II》中表現的滿意度是？周渝民笑說：「這次在五場裡至少有四場！」

白潤音（左）、鄭又菲在《我們與惡的距離》第二季飾演加害者家屬，於學校遭受霸凌。（CATCHPLAY提供）白潤音（左）、鄭又菲在《我們與惡的距離》第二季飾演加害者家屬，於學校遭受霸凌。（CATCHPLAY提供）

被意外事故毀掉家庭的，除了周渝民飾演的精神科醫生馬亦森，還有黃鐙輝飾演的羅自強一家，一場法院門口的失控意外，讓太太謝欣穎，以及白潤音及鄭又菲飾演的兒女們就此陷入生活困境，「加害者家人」的標籤如影隨行，讓他們在學校、在鄰里都飽受霸凌及騷擾，白潤音在預告中一句：「你爸會殺人嗎？」道盡小小年紀，卻要被迫面對生命重擔的酸楚心情。延續第一季透過各種角度說故事的方式，謝欣穎認為，劇中的每一個角色或許都可能成為我們身邊的人：「希望《與惡II》能夠讓大家試著用包容心及同理心，去換位思考每個事件背後不被了解的故事。」

周渝民在《我們與惡的距離》第二季因隨機縱火案失去妻小家庭破碎。（CATCHPLAY提供）周渝民在《我們與惡的距離》第二季因隨機縱火案失去妻小家庭破碎。（CATCHPLAY提供）

薛仕凌與楊貴媚飾演政壇母子，在劇中是相愛又相殺的緊張關係，薛仕凌這次飾演熱血的政治人物，在現實與堅持中幾度失去平衡。一場前進立法院大院拍攝的大亂鬥戲，看見他所陷入的兩難，也讓人好奇他有沒有設定參考的人物原型？薛仕凌笑說：「我好像沒有特別模仿誰，就是看很多新聞，從中觀察政治人物們『問政』的樣子。如同貴媚姐提過的，政治本身就是一種表演吧。」

周渝民在《我們與惡的距離》第二季飾演的精神科醫生，面對人生巨變崩潰痛哭。（CATCHPLAY提供）周渝民在《我們與惡的距離》第二季飾演的精神科醫生，面對人生巨變崩潰痛哭。（CATCHPLAY提供）

多年之後再次挑戰《與惡》，林君陽導演認為第二季的難度比起第一季升級太多，根本是同時拍了好幾部戲的量體。雖然是全新的故事，但又期待能做到《與惡I》想延續的命題和既視感。而對於「接住」這個導演濃縮出來的關鍵字，他則是認為，劇中的角色有人被接住，有人被漏接，如同現實生活的真實狀況，「觀眾會期待第一季的某些情緒再現，會有的，但也略有不同，歡迎大家和我們一起走進故事裡。現實或許沒那麼好，但我們想指出一個方向，希望大家或許能往那個方向再靠近一點點。」

詹子萱在《我們與惡的距離》第二季飾演的老師，希望能幫助孩子但力量有限。（CATCHPLAY提供）詹子萱在《我們與惡的距離》第二季飾演的老師，希望能幫助孩子但力量有限。（CATCHPLAY提供）

薛仕凌在《我們與惡的距離》第二季飾演於政治路上迷失自我的立委。（CATCHPLAY提供）薛仕凌在《我們與惡的距離》第二季飾演於政治路上迷失自我的立委。（CATCHPLAY提供）

謝欣穎在《我們與惡的距離》第二季飾演的崩潰母親，對騷擾行為暴走追逐。（CATCHPLAY提供）謝欣穎在《我們與惡的距離》第二季飾演的崩潰母親，對騷擾行為暴走追逐。（CATCHPLAY提供）

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。將於6月7日起，每週六晚間九點在公視、CATCHPLAY 電影台61頻道播出，晚間十點於CATCHPLAY+（台灣、新加坡、印尼）、公視+、愛奇藝國際版，以及首次加入台劇內容的海外平台 Amazon Prime Video 於全球240個國家或地區同步上架。

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