《魷魚遊戲》宋知佑穿回196號運動服 親筆中文信寵粉「我愛你們」

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星宋知佑因演出《魷魚遊戲》第二季的「蜜蜂女孩」爆紅，週日（25日） 在台北三創 CLAPPER STUDIO舉辦個人首場粉絲見面會《The First Letter》，不僅全場換了4套服裝，唱歌跳舞與粉絲玩遊戲，最後還秀出親筆中文手寫信，誠意滿滿讓全場觀眾如癡如醉。

宋知佑進行舞蹈挑戰，展現動感的一面。（首湛創意、BILLIONS提供）

宋知佑以一襲粉紅色洋裝絕美登台，先以中文親切問候：「大家好」，再用韓文自我介紹：「我是演員宋知佑，很高興可以來到台北跟大家相見。」宋知佑獻唱了IU的《握緊我的手》，讓粉絲首次體驗她的美聲實力，當被問到選這首歌的原因時，她表示：「因為歌名的意義和歌詞的情感，就像是我想傳達給粉絲們的話，所以選擇了這首歌。」

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宋知佑仙氣爆棚，美聲演唱IU的歌曲。（首湛創意、BILLIONS提供）

宋知佑對於第一次來到台北的感想表示：「之前聽了很多關於台北的好印象和傳說，實際來了之後真的感受到了，覺得很棒。」她表示此行已經如願吃了知名小籠包，但還沒時間品嚐芒果冰，希望還有時間能去圓夢；並透露自己看過《神隱少女》後就很想到九份的紅燈籠街去逛逛。對於此次見面會的名稱，她解釋道：「寫信的人會很激動，收到的人會很心動，這也是我想傳遞給粉絲的感覺。」

在分享個人美照的環節裡，她坦言自己原本不太喜歡拍照，但因《魷魚遊戲》第二季播出後收到大量粉絲私訊，希望她能多分享生活照，因此當場承諾：「我會更努力多多上傳照片，讓大家看到我更多樣化的樣子。」對於拍出美照的秘訣，她幽默地說：「拍很多很多張，再從中選出喜歡的來分享。」讓台下也爆出一片笑聲。而在聊到大眾對她印象最深的《魷魚遊戲》時，她透露綠色運動服比想像中還舒服，並自爆「有一場是我被射殺的戲，因為要做出頭往後仰的動作，結果因為練太多次還扭到脖子！」讓粉絲聽了相當心疼。

宋知佑驚喜獻唱中文歌《想見你》。（首湛創意、BILLIONS提供）

現場觀眾提問環節後，宋知佑親切地一一唸出題目再作答，讓粉絲更深入了解她平時喜歡用味道偏甜的淡香水、學生時期在念補習班時遇到公司代表因而成為了模特兒、希望未來可以演善良有正義感的角色等私下的面貌。在被問到學了哪些中文或台語時，她立刻回應：「我想你了、感謝有你、笑死。」可愛又自然的發音讓台下笑聲不斷。

面對「若是不當演員會想做什麼」這題，她透露：「我小學時是學校廣播部的成員，所以會想當主播。」對於「是否喜歡小孩」，她毫不猶豫回答喜歡，再用中文補充「很可愛」，並自爆雖然家中沒有小孩，但自己有時會和朋友一起去孤兒院擔任志工，讓全場觀眾都不禁陷入她人美心善的魅力之中。

此外，她獨自挑戰了BLACKPINK JISOO的《EartHquake》與aespa《Whiplash》舞蹈，接著又邀粉絲上台一起挑戰洗腦神曲《Chicken Banana》、《YEAH Yeah Yeahs》的舞蹈，讓主持人看完不禁笑道「就像是女教練在教學生一樣」，宋知佑則謙虛地說：「一開始很緊張，但和大家一起跳舞之後，緊張反而都消除了！」

宋知佑再度化身「196號」與粉絲同樂。（首湛創意、BILLIONS提供）

不僅如此，宋知佑還特地換上《魷魚遊戲》中的196號選手運動服，與幸運觀眾進行踢毽子、打木牌、翻紙牌等遊戲，上台的男粉絲中有人用韓語向她告白「我愛妳」，也有女粉絲害羞地說是因《走進你的時間》而被宋圈粉，甚至還有一位香港粉絲直接用韓語和她對話，並且如願獲得合照圓夢。在遊戲環節的尾聲，宋知佑也感性表示：「雖然我在劇中比較早被淘汰，覺得有點可惜，但今天能跟大家一起玩，讓我覺得真的非常幸福。」

全場高潮不斷，宋知佑在活動落幕前先以非常標準的中文獻唱《想見你》，展現苦練已久的成果，感性表示：「能這樣跟大家在一起真的很幸福，希望可以再來台北和大家見面，謝謝大家」，並不忘用中文補上「我愛你」，在她退場之後，螢幕上播放的彩蛋影片更赫然是呼應了活動名稱，她親筆寫的中文信：「今天真的非常感謝大家陪伴我一起度過（愛心）因為有你們，我感到非常幸福，也獲得了滿滿的能量！之後我會以更好的樣子再跟大家見面～ 請多多支持我唷！下次再見囉～ 我愛你們（愛心）」，讓粉絲既暖心又感動，見面會也在溫馨的全場大合照之後圓滿落幕。

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