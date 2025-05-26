中國男團翻唱神曲《Lemon》 米津玄師粉絲怒了：希望他提告

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國偶像男團「時代少年團」翻唱日本歌手米津玄師的破億神曲《Lemon》，卻引發軒然大波，不少粉絲怒批「簡直毀了這首歌」、「沒了靈魂」。不過品牌方強調，這首歌曲的翻唱是米津玄師授權改編。

時代少年團翻唱《Lemon》，其實唱得很好聽。（翻攝自微博）

創作奇才米津玄師在2018年推出單曲《Lemon》，在YouTube點閱率超過9.2億，持續穩坐J-POP不敗地位。這首歌最近被中國品牌相中，改編成優酪乳廣告的主題曲，並由偶像團體「時代少年團」翻唱，歌詞相較於原版較為活潑，以推廣「嚼檸檬」為主。

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米津玄師（左）的《Lemon》授權給時代少年團翻唱。（翻攝自YouTube、微博）

沒想到這一首歌一推出，立刻引起許多米津玄師粉絲反彈，網友紛紛吐槽，「希望米津玄師可以提告」、「謝謝，耳朵已流產」、「你們到底是怎麼把神曲改成一個沒頭沒腦的廣告歌」、「說實話，聽到這首歌比我吃到檸檬還酸」。

《Lemon》是米津玄師的代表歌曲。（翻攝自YouTube）

一名網友則認為，《Lemon》原曲是在描述對離世者的思念與不捨，並表達對無力改變這個世間的無奈，但中國版的《Lemon》全改成毫不相關的廣告歌，簡直是在侮辱原作。不過許多時代少年團的粉絲紛紛為偶像叫屈，稱他們只負責唱以及拍廣告，歌詞改編一事與他們無關，且是「致敬」，並無不尊重之意。

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