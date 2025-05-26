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劈腿5女毀星途！張致恒生4娃養不起 哭窮求網友捐錢

張致恒發文求援。（翻攝自IG）張致恒發文求援。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲香港男星張致恒，昔因劈腿5女被稱作「世紀渣男」，形象跌落谷底，最終他和女粉絲雯雯結婚，並生下4個小孩，婚後兩人屢傳經濟拮据，更曾爆拖欠房租。昨（25）夫妻倆再次於社群平台發聲，希望網友能捐款6800港幣（約新台幣2萬6377元）。

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張致恒在IG限時動態發文寫道，「我真的很需要一個工作機會，今天必須要6800（港幣），拜託幫幫忙。」隨後雯雯也發文表示，「只差一點點，就能改變命運，但我們連這一步都跨不出去。」可見夫妻兩人經濟壓力極大。不過消息一出，立即引起大批網友砲轟，「又來了，他們就像月經一樣定期發這種文」、「每個月都要人幫忙，怎麼幫得了？而且借了也不還，又懶又愛抱怨！」

事實上，張致恒退出演藝圈後，曾被目擊在寬頻公司擔任拉線工人及清潔工，即使努力工作，仍不足以支撐一家六口的開銷。他在去年更直接曬出收款帳號的QR Code，向粉絲哭窮要錢，他坦承當初夫妻倆未做好準備就生了4個孩子，強調自己身兼2份工作，並非遊手好閒，只是因為需要照顧小孩，難以長時間外出工作，希望大家見諒。

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