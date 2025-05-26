田馥甄埔里田調哭了！「不速之客」 硬往她裙子鑽

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄的「田調」Live in Life野地小巡演，第二站來到南投埔里虎嘯山嵐飛行場，一連兩天分為夜場與日場演出，歌迷也體驗不同風情，只不過戶外演出狀況多，除了遇到下雨讓她淚水與雨水交織，另外還出現「不速之客」硬闖緊貼她裙子。

田馥甄完成南投埔里兩場演出，日、夜場各有風情。（何樂音樂提供）

談到這次在埔里的演出，田馥甄笑說：「白天看山嵐、晚上有夜景，非常浪漫，這是個約會聖地！很開心今天可以跟你們一起約會！慢慢循序漸進，我們這次先從海拔600公尺開始爬，你們有資格被錄取成為我的山友！」

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另外田馥甄也和歌迷分享看法：「不同於室內場館，戶外演出真的是看天吃飯，老天爺是藝術指導。要給我們風是風、給我們雲是雲，這是最無價，千變萬化的！」還告白粉絲：「田調過程中很難，不怕難，是因為有你們！」

田馥甄「田調」巡演，南投埔里的日、夜場各有不同風情。（何樂音樂提供）

田馥甄演唱《什麼，哪裡》時，還特別安排飛行傘在空中搖曳，場面壯觀。另外一幕讓歌迷印象深刻的則是燈光特效在雲上打出「田調」2字，在夜空中出現，歌迷驚喜又覺得唯美。

埔里演出也出現小插曲，有一刻田馥甄突然覺得裙子裡面怪怪的，猛然一看驚呼：「蟲耶！天啊，怎麼辦，牠要一直在我裙子裡面嗎？誰要幫我拿掉！」工作人員緊急上台把甲蟲拿開野放回大自然，田馥甄說：「我不怕蟲，蟲還滿可愛的！」更妙喻：「牠是我身上最美的飾品，也是我演唱會的特別嘉賓！」

田馥甄演出中，蟲子飛到她裙子上，成了意外「嘉賓」。（何樂音樂提供）

田馥甄到南投埔里開唱，現場還有飛行傘空中搖曳。（何樂音樂提供）

「田調」巡演克服許多困難一一登場，也讓田馥甄淚腺更發達，唱《最暖的憂傷》充滿淡淡憂愁感，唱《影子的影子》她更難掩情緒數度落淚，《沉澱》這首歌則體現她真實心情：「唱歌真的太棒了！把所有心事、千言萬語，在一首歌裡面表達出來。」下一站她將前往高雄衛武營廣場繼續田調行程。

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