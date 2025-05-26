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劉宇寧和宋祖兒圓房了 還問《折腰》老婆妳…怕嗎？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星劉宇寧終於和老婆圓房了！他在中國古裝劇《折腰》中和宋祖兒的夫妻對手戲是一大賣點，觀眾就愛看他們夫妻鬥智、吃醋，在加入何潤果這位面目清朗，有文采又有肌肉的情敵後，兩個人的情感有了突破性的進展，劉宇寧也終於如願和老婆圓房了。

劉宇寧（左）和宋祖兒在《折腰》劇中終於要圓房了。（翻攝自微博）劉宇寧（左）和宋祖兒在《折腰》劇中終於要圓房了。（翻攝自微博）

中國古裝劇《折腰》講述宋祖兒飾演的「小喬」祖父，曾因陣前撤兵致魏氏祖孫被害，兩族結下血海深仇。14年後，當年倖存的「魏劭」（劉宇寧飾演）率軍劍指焉州，小喬決定代替姊姊嫁給仇家家主「魏劭」，劉宇寧和宋祖兒開始展現先婚後愛，從敵對不信任到和解信任，相愛相扶持的故事。

劉宇寧（左）和宋祖兒在《折腰》劇的臉頰摸欲感滿滿。（翻攝自微博）劉宇寧（左）和宋祖兒在《折腰》劇的臉頰摸欲感滿滿。（翻攝自微博）

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《折腰》在WeTV播出後話題跟熱度持續上揚，幾乎每天都上微博熱搜，威猛又深情的男君「魏劭」也成了劉宇寧的人生角色。最近《折腰》也上了Netflix平台，還衝上Netflix排行榜第2名，而劉宇寧和宋祖兒從誓不兩立的仇家變親家後，慢慢解開誤會，愛意日漸增溫，卻始終沒有親熱戲，兩個人之間又不斷有情敵出現，讓觀眾看的很心急了。

劉宇寧（左）在《折腰》和宋祖兒圓房前還問她「怕嗎」。（翻攝自微博）劉宇寧（左）在《折腰》和宋祖兒圓房前還問她「怕嗎」。（翻攝自微博）

劉宇寧（右）和宋祖兒的床戲讓觀眾等了很久。（翻攝自微博）劉宇寧（右）和宋祖兒的床戲讓觀眾等了很久。（翻攝自微博）

不過心急的觀眾不用擔心，在第29集的預告中，男君和女君終於圓房了，兩個人圓房的戲還未播出，就衝上微博的熱搜，在第29集預告中，劉宇寧關上房門坐上床溫柔摸著宋祖兒的臉頰獻上額頭吻，再慢慢吻上宋祖兒的紅唇，圓房親吻前還問「妳…怕嗎？」被網友說劉宇寧也太會撩了，欲感滿滿。

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