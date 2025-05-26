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娛樂 電視

樂天女孩永續趴甜跳「露比醬」 沈珈妤化身日系動漫迷

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿於5月25日盛大舉辦「永續趴」主題日，樂天女孩以色彩繽紛的自選私服亮相，將環保理念與個人風格巧妙融合，為球場增添獨特風采。中場活動驚喜滿滿，由應援歌曲〈露比醬～嗨！〉首次在全場公開演出，搭配樂天女孩精心編排的舞蹈與造型，氣氛瞬間沸騰，炒熱全場應援熱度。

沈珈妤的日系造型相當可愛。（樂天桃猿提供）沈珈妤的日系造型相當可愛。（樂天桃猿提供）

女孩們對當天的表演也留下深刻回憶。沈珈妤表示：「台下球迷超熱情，在重點段落還一起喊台詞，超有參與感！」禹菡則說：「原本緊張到不行，但一上台就超享受！台下十號隊友應援聲超大聲，我們全都有聽到！」這次女孩們的服裝採自由搭配，只要符合「繽紛」主題即可，沈珈妤化身日系動漫迷，大方分享她的搭配哲學，「角色耳朵髮箍讓我有安全感，我應該有超過30副了，服裝收藏也破百套！」

樂天女孩首跳《愛♡スクリ～ム！》。（樂天桃猿提供）樂天女孩首跳《愛♡スクリ～ム！》。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿近日氣勢高漲，成功在「全猿主場」寫下三連勝佳績，女孩們與球迷一同沉浸勝利喜悅。沈珈妤興奮表示：「暴力猿回歸啦！我相信總冠軍一定還在桃園！」禹菡也直呼：「贏球真的超級開心！又看到勝利煙火，這週末太完美了！」

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