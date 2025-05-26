4千金全大學畢業！ 李連杰：我小學文憑都沒

李連杰（左）近日和三女兒Jane（右）一同出席小女兒Jada（中）畢業典禮。（翻攝自李連杰微博）

〔記者林南谷／台北報導〕「功夫皇帝」李連杰25日曬出小女兒Jada畢業照，感性寫下：「咱家的4個女兒都大學畢業啦！」接著自嘲：「老爸嘛就是墊底的，小學文憑都沒有。」

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儘管如此，李連杰仍驕傲表示這是他人生最高興時刻，並藉機向粉絲喊話：「請允許我得瑟一下。」句句藏不住身為老父的驕傲與喜悅。

利智（右一）多年前曾曬出和一對兒女、老公李連杰（左一）同框合照。（翻攝自微博）

李連杰4個女兒都在美國求學，他曾表示二女兒是眼科醫生，三女兒Jane畢業於哈佛大學，至於小女兒Jada則是巴納德學院（Barnard College）高材生甫在近日畢業，該校隸屬於哥倫比亞大學，學校位於紐約。

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據調查，李連杰與前妻黃秋燕、現任妻子利智共育有4名女兒，4女兒很出色都在美國接受高等教育，近日他曬出和利智所生2女兒同框，但利智低調未露面。

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