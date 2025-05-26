晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4千金全大學畢業！ 李連杰：我小學文憑都沒

李連杰（左）近日和三女兒Jane（右）一同出席小女兒Jada（中）畢業典禮。（翻攝自李連杰微博）李連杰（左）近日和三女兒Jane（右）一同出席小女兒Jada（中）畢業典禮。（翻攝自李連杰微博）

〔記者林南谷／台北報導〕「功夫皇帝」李連杰25日曬出小女兒Jada畢業照，感性寫下：「咱家的4個女兒都大學畢業啦！」接著自嘲：「老爸嘛就是墊底的，小學文憑都沒有。」

相關新聞：李連杰愛女是哈佛學霸！美成這樣遺傳利智可以出道了

儘管如此，李連杰仍驕傲表示這是他人生最高興時刻，並藉機向粉絲喊話：「請允許我得瑟一下。」句句藏不住身為老父的驕傲與喜悅。

利智（右一）多年前曾曬出和一對兒女、老公李連杰（左一）同框合照。（翻攝自微博）利智（右一）多年前曾曬出和一對兒女、老公李連杰（左一）同框合照。（翻攝自微博）

李連杰4個女兒都在美國求學，他曾表示二女兒是眼科醫生，三女兒Jane畢業於哈佛大學，至於小女兒Jada則是巴納德學院（Barnard College）高材生甫在近日畢業，該校隸屬於哥倫比亞大學，學校位於紐約。

相關新聞：李連杰89億財產全給她！62歲利智真身曝光「認不出來」

據調查，李連杰與前妻黃秋燕、現任妻子利智共育有4名女兒，4女兒很出色都在美國接受高等教育，近日他曬出和利智所生2女兒同框，但利智低調未露面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中