陳沂遭毆打案 同夥起訴、動手者棄保潛逃被通緝

網紅陳沂（見圖）去年2月當街被毆，檢方今對棄保潛逃的黃男發布通緝，並依傷害罪嫌起訴當天協助開車接送黃嫌的周男。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕網紅陳沂去年在台北市長安東路二段遭男子黃國翔持手機攻擊，致受有雙側頭部鈍挫傷、雙側耳部擦挫傷等傷害；檢警調查，黃男涉嫌夥同22歲男子周暐承受不詳人士指使犯案，由周駕車、黃動手，動機不明，台北地檢署今（26）日依傷害罪嫌起訴周男，並對棄保潛逃的黃男發布通緝。

檢警調查，今年2月5日，當時陳沂正要過馬路，黃男從一輛路邊停等的轎車下來，快步走到陳沂身旁，先詢問：「妳是陳沂嗎？我可以跟妳拍照嗎？」確認身分後立即動手，朝陳揮拳痛毆，還飛踢狠踹，預謀犯案成分極高；所幸當時街上有人，見狀上前制止，黃男疑假藉酒意，自顧自地往附近中崙消防分隊走過去。

請繼續往下閱讀...

警方獲報到場，此時黃男同車的周姓男子也下車，制止黃男繼續鬧事，雖同車周男沒動手，仍被警方一併帶回警局釐清案情。

檢方複訊後，不排除有藏鏡人隱身幕後，已查扣其手機，勘查通訊軟體對話紀錄及比對手機通聯，考量黃男承認傷人、犯後未立即潛逃，所涉傷害罪為告訴乃論，非本刑5年以上重罪，認定無羈押必要，諭令5萬元交保。

檢方查出，案發當天，2嫌早在清晨3點多就由周男駕車載著黃男到陳沂位於松山區住處附近查看地形後離去，同日上午9時39分許，周男又駕車到黃男住處附近，搭載黃男到陳沂住處前，埋伏守候陳沂出現。

2人等到當天下午4時4分左右，黃男看到陳沂自住處步行外出，立即下車一路尾隨陳沂到長安東路，上前持IPHONE手機攻擊陳沂頭部，並以腳部踢踹、以手部攻擊陳沂，致陳沂有雙側頭部鈍挫傷、雙側耳部擦挫傷等傷害。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法