郭婞淳加持！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌 臉書12字洩心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕「波波蓁」陳又榕曾參與民視八點檔《市井豪門》、《愛的榮耀》演出，她近來報名2025雙北世界壯年運動會（世壯運）舉重項目，特別找教練趁工作空檔練習，最終以抓舉33公斤、挺舉38公斤，總和71公斤的好成績，拿下銅牌。

陳又榕（左）賽前獲得郭婞淳（右）的加油。（翻攝自臉書）

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陳又榕賽後於社群分享內心的喜悅，她貼出與獎牌的合照，開心寫道：「我現在是世界第三的女子囉！」她事前努力備賽，練到鎖骨紅腫，苦喊：「備賽好累喔！我感覺我這輩子都沒這麼累過。」坦言運動、比賽對她來說，不是為了「證明自己可以」，她說：「這句話我來說太沉重，也不好玩。運動讓我學到最珍貴的事，就是不帶批判地欣賞每個為自己熱愛的事情努力的人。這樣的人，在我眼裡就是發光的！」

陳又榕與獎牌合照。（翻攝自臉書）

陳又榕3月曾分享與舉重金牌郭婞淳同場訓練的影片，她說：「這輩子能想到自己站在舉重女神旁邊練舉重嗎？謝謝郭婞淳幫我簽名跟加油，現在還是覺得很扯，怎麼這麼快樂。」她謝謝教練楊勝雄的指導與支持。

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