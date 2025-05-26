晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

郭婞淳加持！八點檔女星奪世壯運舉重銅牌 臉書12字洩心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕「波波蓁」陳又榕曾參與民視八點檔《市井豪門》、《愛的榮耀》演出，她近來報名2025雙北世界壯年運動會（世壯運）舉重項目，特別找教練趁工作空檔練習，最終以抓舉33公斤、挺舉38公斤，總和71公斤的好成績，拿下銅牌。

陳又榕（左）賽前獲得郭婞淳（右）的加油。（翻攝自臉書）陳又榕（左）賽前獲得郭婞淳（右）的加油。（翻攝自臉書）

相關新聞

郭婞淳加持！陳又榕戰世壯運舉重 拚80公斤喊「這輩子最累」

陳又榕賽後於社群分享內心的喜悅，她貼出與獎牌的合照，開心寫道：「我現在是世界第三的女子囉！」她事前努力備賽，練到鎖骨紅腫，苦喊：「備賽好累喔！我感覺我這輩子都沒這麼累過。」坦言運動、比賽對她來說，不是為了「證明自己可以」，她說：「這句話我來說太沉重，也不好玩。運動讓我學到最珍貴的事，就是不帶批判地欣賞每個為自己熱愛的事情努力的人。這樣的人，在我眼裡就是發光的！」

陳又榕與獎牌合照。（翻攝自臉書）陳又榕與獎牌合照。（翻攝自臉書）

陳又榕3月曾分享與舉重金牌郭婞淳同場訓練的影片，她說：「這輩子能想到自己站在舉重女神旁邊練舉重嗎？謝謝郭婞淳幫我簽名跟加油，現在還是覺得很扯，怎麼這麼快樂。」她謝謝教練楊勝雄的指導與支持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中