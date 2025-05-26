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「不老娃娃」潘迎紫 75歲比57歲還年輕

潘迎紫（左圖左）曬出近日和中視老同事相聚。（翻攝自潘迎紫臉書）潘迎紫（左圖左）曬出近日和中視老同事相聚。（翻攝自潘迎紫臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕80年代在中視演出8點檔《一代女皇》、《靈山神箭》、《浴火鳳凰》、 《一代皇后大玉儿》等經典電視劇的資深女星潘迎紫，許久沒公開露面，25日難得在臉書發文，勾起一大票觀眾濃濃回憶。

潘迎紫曬出日前和中視老友同框，開心留言：「好久不見，終於盼到了大家能歡聚一堂了。」接著喊出中視老友們名字，感動表示都是往日合作夥伴，更貼心透露有位好友因臨時身體不適不能出席，「大家有說不完的話，我又吃了個十二分飽，哈！」

相關新聞：驚呆！「一代女皇」現身 73歲潘迎紫如今長這樣

潘迎紫早年在電視圈有個綽號「娃娃」，她在香港出道、台灣走紅，60年代初在香港邵氏電影公司從影，80年代初開始拍攝電視劇，1984年因主演中視古裝連續劇《神鵰俠侶》打開在台灣知名度，隔年又以《一代女皇》飾演武則天讓她演藝事業如日中天。

她22日甫在臉書曬出年輕時美照。（翻攝自潘迎紫臉書）她22日甫在臉書曬出年輕時美照。（翻攝自潘迎紫臉書）

維基百科顯示，潘迎紫1949年6月5日出生，今年75歲依舊保有凍齡美貌，幾年前她受訪聊到不老秘訣，透露自己除了天生有個娃娃臉，更不藏私展示個人保養祕方，包括外出一定防曬，回家一定清潔、卸妝做確實，更重要的就是規律作息與運動。

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