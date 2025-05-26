前主播眭澔平攀聖母峰腦水腫昏迷險死 旅行社急發聲明

眭澔平（左）上個月底挑戰聖母峰登頂，因高山症導致腦水腫，昏迷長達60小時。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲前主播眭澔平上個月底挑戰聖母峰登頂，傳出因高山症導致腦水腫昏迷長達60小時，目前仍住院治療中，23日發文還原當時情況，感謝嚮導在他危急時刻仍不離不棄、細心照顧，不過針對他險死一事，外傳活動承辦單位野樵國際旅行社緊急發聲明。

有關外界指野樵是眭澔平聖母峰活動承辦單位，該公司聲明如下：

1.本公司得知本次攀登活動的消息時間與一般網民無異，均是看報得知，也不知道有此活動。

2.野樵國際旅行致力於國內山岳教育的提升，以及海外健行活動安全維護，近年來以協助完成數千人完成尼泊爾高海拔活動夢想，安全掌握度百分之百，本次眭先生的活動未有安全維護以及基本高度適應常識，亦為本公司所不解，但因純屬個人行為，本公司不予評論。

3.冒險誠可貴，生命價更高，合理的挑戰是冒險，未具備安全管理的挑戰是玩命，兩者有非常顯著的差異，敬請慎選海外健行服務單位。

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而眭澔平則在臉書發文報平安，他說：「這次多虧我的雪巴人登山嚮導，在我病得最重的時候，整夜守在我的基地營帳篷裡，不離不棄。」更提到當時嘔吐滿身，甚至脫肛、尿糞失禁、全身汙穢不堪，嚮導卻毫無嫌棄的細心照顧他，「像照顧植物人父親一樣伺候我，全身清洗乾淨，再幫我癱瘓昏迷的身體換上全部乾淨的衣物。」

眭澔平同時感動寫下，對方整夜為他拍背、壓胸、雙手搓揉取暖，「我才熬過了高山症腦水腫發病在5460米海拔上，等候下送至較低海拔的直昇機，在天候條件允許下到來前的第一個幾乎被奪命的通宵夜晚。」

他最後表示目前已返台住院治療，身體狀況逐漸恢復穩定，各項指數也已經正常，但仍持續找不出持續高燒的原因，現正接受神經與感染科聯合治療。

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