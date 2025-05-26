黃國昌無縫接軌加入民眾黨 名嘴張益贍期待下次離開....

民眾黨主席黃國昌24日出席黨內國家治理學院所辦「陳抗訓練」課程講座。（記者方賓照攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌2023年11月16日退出時代力量，稱支持民眾黨前主席柯文哲提出理念，決定加入民眾黨，他退出時力當晚，柯文哲當面邀請黃國昌擔任不分區立委，柯文哲說：「1個黃國昌就夠，民眾黨5個立委加起來都沒有黃國昌厲害。」

資深媒體人、電視名嘴張益贍25日在臉書發文曬出9位前時力政治人物，包含他們退出、加入他黨情況，其中前立委林昶佐19年8月1日退出，23年11月27日加入民進黨，相隔1579天；現任台北市議員林亮君則在19年11月8日退出，23年9月18日加入民進黨，相格時間1410天。

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張益贍接著表示，黃國昌0天，無縫接軌，「期待他下次如果離開民眾黨，加入國民黨可以多撐個幾天。」

張益贍曬出離開時代力量9位政治人物，除了林昶佐、林亮君、黃國昌，還有洪慈庸、黃郁芬、林穎孟、吳崢、廖郁賢、黃捷等人。

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