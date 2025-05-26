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娛樂 最新消息

南投2階補件拉警報 名嘴鍾年晃籲快連署別變遺憾

罷免馬文君拉警報，在地罷團「ALL罷馬」24日收到中選會二階補件公文。（罷團提供）罷免馬文君拉警報，在地罷團「ALL罷馬」24日收到中選會二階補件公文。（罷團提供）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免南投國民黨立委馬文君二階連署雖然成功送件，但目前拉警報，罷團「ALL罷馬」24日收到中選會二階補件公文，需補件1730份，據悉他們的二階連署書被剔除近4000份！

對此，「ALL罷馬」質疑地方選委會審查結果，因為經比對與核實，符合相關規定的連署書也遭刪除，本週將召開記者會提出遭受刁難疑慮，最重要的是南投鄉親趕快出來連署，讓他們能夠順利補件。

相關新聞：合規的也刪！罷免馬文君二階連署遭剔除近4千份 罷團質疑遭刁難

今（26）日上午，資深媒體人、電視名嘴鍾年晃在主持綠色廣播電台節目《新聞別晃神》也再次提醒罷免馬文君需要補件，罷團也質疑縣選委會標準不一致，他說：「不論如何，先把件補齊才有機會進入三階投票，補件時間只剩一周而已，快去連署吧！」

此外，鍾年晃也表示，目前還有10多區目前都在補簽，「千萬不要變成遺憾。」

「ALL罷馬」團隊24日收到二階補件公文後表示，根據選罷法規定，補件期限自收到公文隔日，即昨日起算的10天內，為保留造冊時間，最後收件日訂在6月1日，由於時間緊迫，若連署不過，就無法進入罷免投票。目前罷團志工持續街掃、家訪，外縣市罷團也投入支援，希望南投鄉親踴躍響應連署。

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