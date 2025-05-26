孟耿如隱忍黃子佼不離婚 命理師揭面相藏玄機

黃子佼（左）和孟耿如21日傳出5年婚姻告吹，但雙方都未證實。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼因性醜聞重挫演藝事業，演藝事業全毀也遭全民封殺，甚至波及婚姻生活，近日傳出他與孟耿如悄悄簽字離婚，5年婚姻劃下句點，但2人至今都未對外發聲。

黃子佼性醜聞事件爆發後，孟耿如去年曾堅決表示不會離婚，當時她斬釘截鐵說：「這段婚姻是我選擇，也是我要負起責任。」命理師廖翊樺則在節目提及孟耿如沒在第一時間離婚，面相暗藏玄機，更直言：「未來3年內很可能會發酵，2人婚姻會有其他狀況。」

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廖翊樺以孟耿如面相分析她眉毛又長又彎，個性圓融沒脾氣，凡事相忍為家，她說:「如果她想要圓滿家庭，很多東西會忍。」更說她有一雙大眼，感性重感情，遇到問題會逃避而不去面對，演變成「掩耳盜鈴」。

最後廖翊樺分析，孟耿如有張鵝蛋臉，總希望所有事情都和平發展，即使千夫所指，也會想包容、保護家庭，但事過境遷後，就會有不同發展。

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