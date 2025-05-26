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娛樂 電影

《絕命終結站 血脈》北美登頂系列最賣座 本週挑戰破億美金大關

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片續作《絕命終結站 血脈》前一週在北美一上映就打破系列開片成績拿下首週冠軍，上週末（5月23至25日）北美票房在《星際寶貝：史迪奇》與《不可能的任務：最終清算》熱賣的情況下，退居票房第3名，不過仍進帳1900萬美金（約台幣5.68億元），預估加上本週一陣亡將士紀念日4天票房將達到2450萬（約台幣7.33億元）。

《絕命終結站 血脈》無論評價或是票房，都創下系列新高。（華納兄弟提供）《絕命終結站 血脈》無論評價或是票房，都創下系列新高。（華納兄弟提供）

該片為《絕命終結站》系列第6部作品，無論評價或是票房都創下系列新高，上映首週便以北美5100萬美金（約台幣15.26億元）、全球1.02億美金（約台幣30.53億元），雙雙寫下系列最佳開片成績。

目前電影僅花兩週就在北美累積超過9460萬美金（約台幣28.32億元）登頂系列最賣座，並有望於本週順利成為系列首部突破1億美金（約台幣29.94億元）票房的作品，全球票房也已達1.87億（約台幣55.98億元）。《絕命終結站 血脈》持續在台上映中。

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