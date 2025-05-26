阿湯哥再刷新系列紀錄！《不可能8》勇登全台年度票房冠軍

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的新片《不可能的任務：最終清算》上週末（5月23至25日）正式在北美上映，以6300萬美金（約台幣18.86億元）寫下系列開片新高，預估加上本週一（26日）陣亡將士紀念日連假，4天總票房將達7700萬美金（約台幣23.05億元），不僅是系列最高，也是阿湯哥在北美第二高的開片，僅次於2022年《捍衛戰士：獨行俠》。

湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》在北美、海外或全球，皆創下系列最佳首週票房成績。（UIP提供）

《不可能的任務：最終清算》上週末於北美以外海外票房再收1.27億美金（約台幣38.02億元），讓全球首週票房來到1.9億美金（約台幣56.88億元）。電影早於前一週在海外包括台灣等地搶先上映，並將其納入開片數據。目前預計本週一結束，全球票房就會突破2億美金（約台幣59.88億元）。

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《不可能的任務：最終清算》已登上全台年度票房冠軍。（UIP提供）

電影無論在北美、海外或全球，皆創下系列最佳首週票房成績。台灣方面，已於上週五（23日）登上2025年目前年度票房冠軍，粗估目前全台票房已破台幣2.1億元，也是今年首部全台賣破台幣2億的電影。《不可能的任務：最終清算》持續在台熱映中。

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