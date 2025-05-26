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娛樂 電影

《星際寶貝：史迪奇》領軍破影史紀錄 北美陣亡紀念日掀觀影人潮

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕北美上週末（5月23至25日）迎接陣亡將士紀念日（5月最後一個週一）連假，在迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》與「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》雙雙熱映帶動下，創下影史該檔期最高的票房紀錄，同時刷新多項票房指標，其中《星際寶貝：史迪奇》更拿下週末暨該檔期冠軍。

《星際寶貝：史迪奇》在北美登上影史陣亡將士紀念日票房冠軍。（迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》在北美登上影史陣亡將士紀念日票房冠軍。（迪士尼提供）

《星際寶貝：史迪奇》首週末3天票房達到破紀錄的1.45億美金（約台幣43.41億元），預計連假4天累積達1.83億美金（約台幣54.79億元），遠超市場預期，成為影史將士陣亡紀念日連假票房冠軍，同時也寫下北美所有4天連假票房第2高的開片成績，僅次於2018年總統日假期（2月第三個星期一）上映的《黑豹》2.42億美金（約台幣72.45億元）。

而在《星際寶貝：史迪奇》、《不可能的任務：最終清算》，以及持續上映中的《絕命終結站：血脈》、《雷霆特攻隊*》、《罪人》等片共同發威下，今年美國陣亡將士紀念日週末所有電影總票房高達3.22億美金（約台幣96.4億元），創下影史新高。上次該檔期有如此高票房已是2013年，當時包括《玩命關頭6》、《醉後大丈夫3》和《闇黑無界：星際爭霸戰》領軍，累積票房為3.14億美金（約台幣94.01億元）。

《星際寶貝：史迪奇》全球總票房已飆破3.41億美金。（迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》全球總票房已飆破3.41億美金。（迪士尼提供）

戲院業者普遍對此大感振奮，因為陣亡將士紀念日週末象徵暑期電影季正式啟動，而暑期是全年最重要的黃金檔期，通常占全年度票房約40%、即40億美金（約台幣1197.6億元）。

目前《星際寶貝：史迪奇》在北美已躋身迪士尼真人改編電影開片票房第3名，僅次於2019年《獅子王》（3天1.91億美金）與2017年《美女與野獸》（3天1.74億美金）。同時，電影在海外也點燃熱潮，國際票房達1.58億美金（約台幣47.3億元），全球總票房已飆破3.41億美金（約台幣102.09億元）。

《星際寶貝：史迪奇》全台上映中，上週末毫無懸念稱霸上映新片，詳細票房將於下午揭曉。

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