晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玉澤演毀約不吃臭豆腐 蘇志燮吃1台菜全場傻了

玉澤演（左）、蘇志燮來台舉行粉絲見面會，讓粉絲大飽眼福。（SHOWOFFICE提供）玉澤演（左）、蘇志燮來台舉行粉絲見面會，讓粉絲大飽眼福。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男神蘇志燮與玉澤演今天（25日）舉行雙人粉絲見面會《SONICe ParTY》，這對同門師兄弟寵粉無極限，蘇志燮舞台上比愛心，玉澤演則跑上台北國際會議中心4樓送禮物，還大玩自拍，現場尖叫聲連連。

相關新聞：玉澤演罵台粉變態 玩國王遊戲「錯一題解一顆釦子」

活動一開場，蘇志燮獻唱《Can’t Smile Without You》溫暖登場，他以中文「大家好，我是蘇志燮」問候在場粉絲，他表示上次見到大家已經是2019年，暌違6年，「因為很久沒見，其實真的很緊張又期待，希望跟大家一起度過幸福時光！」他還嘴甜誇粉絲：「我也覺得那麼久沒見到大家，好像都沒變。」

現場透過「旅行日誌」重溫許多戲劇作品，包括《峇里島的日子》、《對不起，我愛你》、《超完美殺手》等等，被問到《峇里島的日子》原名叫什麼？蘇志燮一頭霧水，結果台下粉絲回應「為青春乾杯」，讓蘇志燮驚訝直呼：「你怎麼會知道？」不過原來是粉絲亂猜的，笑翻眾人。至於2004年的《對不起我愛你》，蘇志燮表示這是他人生的轉捩點，至今在他心中是第一名。

玉澤演（左）、蘇志燮穿西裝一同唱跳。（SHOWOFFICE提供）玉澤演（左）、蘇志燮穿西裝一同唱跳。（SHOWOFFICE提供）

接著提到新劇《無赦之仇》，蘇志燮稱他在劇中的弟弟過世了，因而展開復仇之旅。他表示自己很想拍黑幫作品，「我想說不能錯過，趕快答應了，但是看完劇本之後有點擔心，因為這樣子的動作戲該怎麼安全、不要受傷拍完，幸好最後安全拍完了。」他請大家期待這部片，即將在6月6日於Netflix上線。

活動中段，玉澤演驚喜登場，與蘇志燮一同合唱創作的新曲《Sunshine》，雙帥展現截然不同的音樂魅力。玉澤演一出場就以中文表示：「等一下、等一下，好久不見，台灣的粉絲們，我是玉澤演！」他回憶起上次透過Special TY的粉絲見面會在同一個場地與大家會面，講話到一半又突然無厘頭的說，「我剛剛看到七龍珠欸」，笑翻眾人。

提到為了這次見面會創作的《Sunshine》，是玉澤演、蘇志燮一同創作的歌曲，蘇志燮詢問玉澤演花了多久時間寫出來？玉澤演笑說：「很快啦沒多久，想著大家來寫，就很快寫好了。」結果台下反應有點冷，讓玉澤演吐嘈「怎麼沒反應？」，還脫口中文「你們有意思嗎？」粉絲漸入佳境，尖叫聲越來越大，玉澤演開心笑了出來，表示「現在大家反應終於好一點」。

蘇志燮最想去台北101，不過至今還沒去過，玉澤演則是以前就去過了，就在旁邊而已，他提議蘇志燮現在消失10分鐘去一下，蘇志燮也搞笑回應：「我去去就回！」笑翻大家，他也預告大家「不知道什麼時候會突擊，敬請期待。」蘇志燮表示，每次來台都沒辦法觀光，台下粉絲則大喊「快來我家」，玉澤演用中文笑說：「你的家，沒關係嗎？」他說如果每個台灣粉絲的家都要去，「那我要很常來喔！」

玉澤演透露，昨天其實去了饒河夜市，「我昨天有去夜市喔，昨天下雨還是去了，你們知道我去哪了嗎？」結果台下有粉絲知道他的行蹤，讓玉澤演驚訝的說「怎麼會知道，真的？」結果粉絲大喊「假的」，讓玉澤演一度氣得罵「說謊精」，現場笑翻了。

蘇志燮則吃了芒果冰、麻婆豆腐及豌豆炒豬肉，不過台下聽到豌豆炒豬肉都一頭霧水，蘇志燮笑說「我等等上傳社群」。至於玉澤演吃了蒸餃、酸辣湯及地瓜球，粉絲問他是否有吃臭豆腐？玉澤演立刻叫大家「噓」，透露「去夜市有看到，看到臭豆腐想到與粉絲的約定，挖…呀呀…但是我吃了酸辣湯…」蘇志燮補一刀：「相信他會遵守約定。」玉澤演才承諾：「在見面會結束後，首先我們大家去101，再一起去夜市好不好？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中