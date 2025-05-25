玉澤演毀約不吃臭豆腐 蘇志燮吃1台菜全場傻了

玉澤演（左）、蘇志燮來台舉行粉絲見面會，讓粉絲大飽眼福。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男神蘇志燮與玉澤演今天（25日）舉行雙人粉絲見面會《SONICe ParTY》，這對同門師兄弟寵粉無極限，蘇志燮舞台上比愛心，玉澤演則跑上台北國際會議中心4樓送禮物，還大玩自拍，現場尖叫聲連連。

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活動一開場，蘇志燮獻唱《Can’t Smile Without You》溫暖登場，他以中文「大家好，我是蘇志燮」，問候在場粉絲，他表示上次見到大家已經是2019年，暌違6年，「因為很久沒見，其實真的很緊張又期待，希望跟大家一起度過幸福時光！」他還嘴甜誇粉絲：「我也覺得那麼久沒見到大家，好像都沒變。」

現場透過「旅行日誌」重溫許多戲劇作品，包括《峇里島的日子》、《對不起，我愛你》、《超完美殺手》等等，被問到《峇里島的日子》原名叫什麼？蘇志燮一頭霧水，結果台下粉絲回應「為青春乾杯」，讓蘇志燮驚訝直呼：「你怎麼會知道？」不過原來是粉絲亂猜的，笑翻眾人。至於2004年的《對不起我愛你》，蘇志燮表示，這是他人生的轉捩點，至今在他心中是第一名。

玉澤演（左）、蘇志燮穿西裝一同唱跳。（SHOWOFFICE提供）

接著提到新劇《無赦之仇》，蘇志燮稱他在劇中的弟弟過世了，因而展開復仇之旅。他表示自己很想拍黑幫作品，「我想說不能錯過，趕快答應了，但是看完劇本之後有點擔心，因為這樣子的動作戲該怎麼安全、不要受傷拍完，幸好最後安全拍完了。」他請大家期待這部片，即將在6月6日於Netflix上線。

活動中段，玉澤演驚喜登場，與蘇志燮一同合唱創作的新曲《Sunshine》，雙帥展現截然不同的音樂魅力。玉澤演一出場就以中文表示：「等一下、等一下，好久不見，台灣的粉絲們，我是玉澤演！」他回憶起上次透過Special TY的粉絲見面會在同一個場地與大家會面，講話到一半又突然無厘頭的說，「我剛剛看到七龍珠欸」，笑翻眾人。

提到為了這次見面會創作的《Sunshine》，是玉澤演、蘇志燮一同創作的歌曲，蘇志燮詢問玉澤演花了多久時間寫出來？玉澤演笑說：「很快啦沒多久，想著大家來寫，就很快寫好了。」結果台下反應有點冷，讓玉澤演吐嘈「怎麼沒反應？」，還脫口中文，「你們有意思嗎？」粉絲漸入佳境，尖叫聲越來越大，玉澤演開心笑了出來，表示「現在大家反應終於好一點」。

蘇志燮最想去台北101，不過至今還沒去過，玉澤演則是以前就去過了，就在旁邊而已，他提議蘇志燮現在消失10分鐘去一下，蘇志燮也搞笑回應：「我去去就回！」笑翻大家，他也預告大家，「不知道什麼時候會突擊，敬請期待。」蘇志燮表示，每次來台都沒辦法觀光，台下粉絲則大喊，「快來我家」，玉澤演用中文笑說：「你的家，沒關係嗎？」他說如果每個台灣粉絲的家都要去，「那我要很常來喔！」

玉澤演透露，昨天其實去了饒河夜市，「我昨天有去夜市喔，昨天下雨還是去了，你們知道我去哪了嗎？」結果台下有粉絲知道他的行蹤，讓玉澤演驚訝的說，「怎麼會知道，真的？」結果粉絲大喊「假的」，讓玉澤演一度氣得罵「說謊精」，現場笑翻了。

蘇志燮則吃了芒果冰、麻婆豆腐及豌豆炒豬肉，不過台下聽到豌豆炒豬肉都一頭霧水，蘇志燮笑說，「我等等上傳社群」。至於玉澤演吃了蒸餃、酸辣湯及地瓜球，粉絲問他是否有吃臭豆腐？玉澤演立刻叫大家「噓」，透露「去夜市有看到，看到臭豆腐想到與粉絲的約定，挖…呀呀…但是我吃了酸辣湯…」蘇志燮補一刀：「相信他會遵守約定。」玉澤演才承諾：「在見面會結束後，首先我們大家去101，再一起去夜市好不好？」

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