玉澤演罵台粉變態 玩國王遊戲「錯一題解一顆釦子」

玉澤演（左）、蘇志燮穿西裝一同唱跳。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國野獸派男團2PM玉澤演與師兄蘇志燮今天（25日）在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，下半場換玉澤演登場，他身穿黑色襯衫，解釦子時引起全場尖叫聲，他與粉絲打賭，「如果我答錯，我就解開一顆釦子」，讓現場粉絲臉紅心跳，玉澤演笑嗆「變態」。

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在遊戲環節，玉澤演接連答對《御史與祚怡》、《夢想起飛Dream High》的題目，讓粉絲實在「心不甘情不願」，到了第三題，玉澤演終於遇到難關，還要求提示，結果粉絲要求很多，紛紛表示，「解兩顆釦子」、「再解一顆」、「全脫」，讓玉澤演忍不住大喊「變態」。由於他真的沒能答對，最後認輸，也立刻解開釦子，露出若隱若現的胸肌，說到做到，掀起全場尖叫聲。但普通的遊戲環節，卻也變成「國王遊戲」，玉澤演配合度超高，十分寵粉。

玉澤演（左）、蘇志燮來台舉行粉絲見面會，讓粉絲大飽眼福。（SHOWOFFICE提供）

不過玉澤演預告，6月將上線的《我奪走了公爵的初夜》，「可以看到脫衣服的樣子喔，這些變態們，千萬不要錯過，你們一定要看喔！」與磯村勇斗合作的Netflix原創劇集《靈魂伴侶》，玉澤演也提醒大家：「那裡也有…希望各位變態一定要收看。」

玉澤演在今天的表演中，表演了中文歌《跳樓機》，足見其誠意滿滿。接著他唱跳《Champagne》、《Magic》、《Jump》等2PM歌曲，他拜託在場粉絲：「這些歌本來是6個成員唱的，雖然用韓文唱會很辛苦，但拜託跟我一起唱。」他唱到一半又再度衝入觀眾席，超級喘的模樣十分好笑，最後歌曲結束，他還來不及衝上舞台，真的相當有趣。

玉澤演上午到台北市政府慢跑，晚上在台北國際會議中心衝上觀眾席，氣喘如牛。（翻攝自IG、SHOWOFFICE提供）

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