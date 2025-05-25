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娛樂 最新消息

洪都拉斯感慨納豆「苦盡甘來」 為紅包上麻將通告：包的不錯

洪都拉斯（右起）提早到，巧遇新人納豆、依依、主持人阿Ken拍照。（記者李紹綾攝）洪都拉斯（右起）提早到，巧遇新人納豆、依依、主持人阿Ken拍照。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕納豆、依依愛情長跑近十年，今（25日）砸7位數於寒舍艾美席開50桌舉辦婚宴，洪都拉斯曾和納豆在《全民大悶鍋》扮演師徒，他特地提早1小時到場，剛好遇到新人在拍照，索性拿起手機在旁拍攝，最後還被拉進去和新人、主持人阿ken合照，畫面十分逗趣。

洪都拉斯（右起）提早到，巧遇新人納豆、依依、主持人阿Ken拍照。（記者李紹綾攝）洪都拉斯（右起）提早到，巧遇新人納豆、依依、主持人阿Ken拍照。（記者李紹綾攝）

洪都拉斯到場祝福新人。（記者王文麟攝）洪都拉斯到場祝福新人。（記者王文麟攝）

洪都拉斯談到，一路看著納豆、依依歷經風風雨雨，看到兩人結為連理讓他相當有感觸，他形容兩人今日的幸福是「苦盡甘來」，「我們身為老大哥的，除了恭喜他之外，也希望他慢慢趕快回到演藝圈跟我們製造一點歡樂。」

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提到婚姻經營之道，60歲的洪都拉斯感觸頗深說：「他們經歷最深沉的真愛，往後遇到人生低潮要先想到另一半，像我60歲，只有『牽手』（老婆的台語）能陪著我們。」

洪都拉斯到場祝福新人。（記者王文麟攝）洪都拉斯到場祝福新人。（記者王文麟攝）

至於而紅包金額？洪都拉斯搞笑自招，為了要包紅包去上了一個打麻將的通告，結果打贏了，「我相信禮輕情意重，納豆應該會覺得我包的還不錯啦！不要讓他失望就好。」

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