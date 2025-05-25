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康康讚納豆蝌蚪勇猛「五短必有一長」 曝象牙婚要和太座「身體互相抵」

納豆、依依於寒舍艾美席開50桌舉辦婚宴。（記者王文麟攝）納豆、依依於寒舍艾美席開50桌舉辦婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕納豆、依依愛情長跑近十年，今（25日）砸7位數於寒舍艾美席開50桌舉辦婚宴，好友康康到場獻祝福，他希望新人「早生貴子，就不用找衛生紙」，黃腔令全場笑翻。

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康康受訪時妙語如珠，他向納豆喊話：「人家說五短必有一長，蝌蚪會游得很厲害，趕快生一個小納豆，有了這個家庭孩子，人生生活會不一樣這是我自己的體悟。」他透露再過兩天是自己的結婚14週年紀念日，14年前納豆擔任他的伴郎，所以今天一定要親自到場祝福。

康康到場祝賀。（記者王文麟攝）康康到場祝賀。（記者王文麟攝）

康康提到，27日是結婚14週年紀念日，28日則是他和兒子的生日，所以連續兩天都會待家裡，他稱自從當了爸爸後，便很少過生日，「都是以兒子為主，我為輔。」

被問結婚紀念日是否會送禮物「安太座」康康再度開黃腔說：「送身體吧！」接著反問：「我生日應該是她送我禮物吧？」當被提醒還有結婚紀念日，他再度笑說：「那我們身體就相抵，妳身體給我，我身體給妳。」令人哭笑不得。

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