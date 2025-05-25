Lulu謝納豆照顧「無法用錢衡量」 給完紅包突懊悔1事

Lulu出席婚禮透露紅包一定有5位數。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導］44歲納豆與小12歲依依今（25）日晚間在台北寒舍艾美舉辦婚宴，席開50桌砸約300萬，幾乎半個演藝圈的藝人都赴宴，「Lulu」黃路梓茵稍早赴宴，被問紅包位數透露有5位數，不過也說談錢傷感情，「納豆對我的照顧無法用錢衡量！」

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Lulu今晚盛裝出席婚禮，直呼納豆與依依結婚，連老天爺都替他們感動、下細雨，至於有沒有受氣氛感染想結婚，Lulu則說還是要看緣份，希望今天能沾沾他們的喜氣。她也說包的紅包有5位數，是厚的，不過隨即有些懊悔表示，應該換成100塊來包看起來比較厲害。

今晚賓客邀來許多圈內好友，王偉忠、于美人、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀、于美人、巴鈺、Selina、陳婉若、陳漢典、黃路梓茵、浩子、劉冠廷＆孫可芳、鄭人碩、施名帥＆朱芷瑩、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞、李千娜、莎莎、于子育、嚴藝文、王彩樺等人。

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