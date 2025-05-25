王偉忠揭「依依嫁納豆原因」 曝婚禮紅包「加倍奉還」

王偉忠與老婆林慧晶到場祝賀。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕納豆、依依愛情長跑近十年，今（25日）砸7位數於寒舍艾美席開50桌舉辦婚宴，資深前輩王偉忠與老婆林慧晶到場祝福。王偉忠表示，納豆與依依交往很久，笑說：「事實證明，納豆真好命，依依對他不離不棄。」

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王偉忠談到，曾問依依看中納豆哪一點？然而依依當時回答是，「因為自己的父母都非常喜歡納豆，覺得他非常可愛。」他和太太林慧晶都誇讚納豆，「娶到一個好太太。」他透露紅包數字，一定會比納豆包給自己女兒的「還要加好幾倍回去」。

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Selina和妹妹任容萱到場，Selina說：「我剛下午在化妝就很想哭，的確是滿感動的，我都說納豆是我圈內唯三的好友，Hebe、Ella、納豆，知道他也度過難關，一切充滿感謝感恩跟愛的心來。」有感納豆之前才度過難關，如今抱得美嬌娘很替他開心。

Selina和妹妹任容萱到場祝賀。（記者王文麟攝）

任容萱祝福新人持續相愛，也叮嚀如果有不小心吵架，「老婆永遠是對的」，Selina則把祝福話寫在紅包袋上，「祝他們能互信、互愛幸福一輩子。」

納豆與依依的大喜之日，表舅侯友宜市長，不僅到場祝福，還將為新人致詞。另外賓客名單還有于美人、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀、巴鈺、陳婉若、陳漢典、黃路梓茵、浩子、劉冠廷＆孫可芳、鄭人碩、施名帥＆朱芷瑩、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞、李千娜、莎莎、于子育、嚴藝文、王彩樺，幾乎半個演藝圈都來祝賀。

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