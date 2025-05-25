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《超偶3》楊蒨時現身了 鮮肉師弟吳胤呈開唱 吳媽媽最後1分鐘趕到

吳胤呈舉辦音樂分享會。（尚時代文創娛樂提供）吳胤呈舉辦音樂分享會。（尚時代文創娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳胤呈去年三月推出個人首張創作專輯「戀愛手札」，上個月又為公益微電影「農村CEO」打造主題插曲《遠志》，昨（24）日在「聲色Sounds Good」舉辦個人首場創作音樂分享會，媽媽也特地到場支持。

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為了新歌《遠志》的宣傳，吳胤呈常常一天跑三個通告，還要擠出時間往返新竹與樂手們團練，為求音樂會的完美表現，吳胤呈壓力大到頻冒痘痘，還經常失眠睡不好，但他明白這是挑戰自我成長的過程，也藉由中醫慢慢調理身體。

吳胤呈舉辦音樂分享會。（尚時代文創娛樂提供）吳胤呈舉辦音樂分享會。（尚時代文創娛樂提供）

這次的演出，吳胤呈不僅帶來新歌，也演唱了「戀愛手札」專輯裡的多首創作歌曲。現場除了歌迷，更驚喜的是吳胤呈的媽媽也現身。從苗栗專程北上的吳媽媽，因為對台北的路不太熟，又加上下雨，一度就快要延誤了進場節目開始的時間。所幸吳媽媽在最後1分鐘坐定位，順利看到開場演出。

楊蒨時為吳胤呈打氣。（尚時代文創娛樂提供）楊蒨時為吳胤呈打氣。（尚時代文創娛樂提供）

《超偶3》亞軍楊蒨時也到場坐在台下為師弟吳胤呈打氣，並告訴大家：「我覺得有才華的音樂人應該被看見。」很期待跟吳胤呈可以一起寫歌合作。將在6月1號舉辦個人演唱會的周治平，也邀請吳胤呈到演唱會擔任嘉賓。

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