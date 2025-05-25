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娛樂 最新消息

納豆今娶回依依 于美人送上超中肯「10字婚姻箴言」全場笑了

納豆和依依今（25日）舉辦婚宴。（記者王文麟攝）納豆和依依今（25日）舉辦婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕納豆和依依愛情長跑近10年，今（25日）砸7位數、席開50桌於寒舍艾美舉辦婚宴，前輩好友于美人到場獻祝福，被問有什麼婚姻建議送給新人？她送出「十字箴言」，讓全場笑翻。

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于美人感慨，納豆和依依這對佳偶真的很不容易，「希望他們能夠幸福久久，一起走過非常困難的日子，今天的婚禮就是來收集祝福的。」她稱婚姻最主要的箴言，其實就是10個字「他不會改、他真的不會改。」表示去參加婚禮都是送這10字給新人，她認為「不要因為喜歡這個人就嫁給這個人，要先了解婚姻是什麼再去結婚。」在對方不會改的情況下，「你還要走進婚姻嗎？走進去就不會有抱怨嗎？如果有這個明白，走進去就不會有落差。」

于美人送上超中肯「10字婚姻箴言」。（記者王文麟攝）于美人送上超中肯「10字婚姻箴言」。（記者王文麟攝）

納豆與依依的大喜之日，表舅侯友宜市長，不僅到場祝福，還將為新人致詞。另外賓客名單還有王偉忠、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀、巴鈺、Selina、陳婉若、陳漢典、黃路梓茵、浩子、劉冠廷＆孫可芳、鄭人碩、施名帥＆朱芷瑩、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞、李千娜、莎莎、于子育、嚴藝文、王彩樺，幾乎半個演藝圈都來祝賀。

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