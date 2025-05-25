納豆今晚大婚「彩排就流淚」 依依感性喊：沒你活不下去

依依（左）、納豆今晚大婚。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕44歲納豆與小12歲依依今（25）日晚間在台北寒舍艾美舉辦婚宴，席開50桌砸約300萬，找來好友阿Ken擔任婚宴主持人，提到光是彩排納豆就忍不住哽咽，就連阿Ken也跟著落淚，而依依也說寫誓詞時哭了很多次，直呼沒想到自己的白馬王子是長這樣的。

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依依（左起）、納豆找來阿Ken擔任婚禮主持。（記者王文麟攝）

納豆光是彩排就頻頻流淚，阿Ken直呼：「笑死人，這個矮冬瓜在旁邊要哭要哭的，結果我自己也跟著哭。」依依則感性表示：「雖然小時候的我，沒想到自己的白馬王子是長這樣的！但現在的我，沒辦法想像我的白馬王子不是你。」更感人表示：「如果沒有你，我也活不下去。」

阿Ken（左起）主持依依、納豆婚禮，洪都拉斯稍早赴宴一起合影。（記者王文麟攝）

至於今晚紅包誰包最大包？依依則說應該是阿Ken，阿Ken則幽默表示，自己會看情勢，如果不太對他就會搶婚，三人拍照時還揶揄納豆像花童，讓納豆急跳腳說自己是新郎。今晚有不少演藝圈大咖赴宴，有趣的是路過的洪都拉斯先是走到新人面前幫他們拍照，隨後更加入合照，還一度講到欲罷不能被拉下場，場面相當逗趣。

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