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娛樂 最新消息

錯過相見！許富凱將鳳飛飛DVD看上萬遍 想到一事突哽咽

許富凱將鳳飛飛視為偶像。（鳳飛飛故事館提供）許富凱將鳳飛飛視為偶像。（鳳飛飛故事館提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「帽子歌后」鳳飛飛逝世13週年，昨（24日）起在鳳飛飛故鄉所在的「大溪文化會館演藝廳」舉辦《盤過思念的山》鳳飛飛金曲講唱會，邀請深受鳳飛飛音樂薰陶的金曲歌王許富凱獻唱經典曲目，包括《月朦朧鳥朦朧》、《追夢人》、《掌聲響起》、《另一種鄉愁》、《想要跟你飛》等，帶領觀眾重溫那段屬於台灣的美好年代。

許富凱將鳳飛飛視為偶像。（鳳飛飛故事館提供）許富凱將鳳飛飛視為偶像。（鳳飛飛故事館提供）

許富凱昨一上台就感性說，自己出道晚，所以未曾與鳳飛飛見過面，但從小深深受鳳飛飛歌聲感動的他，將鳳飛飛35週年演唱會的DVD看了不下萬次，「鳳姐真的是影響我歌唱技巧和待人處事的偶像，教會了我很多，我特別地感謝她！」

許富凱在演唱〈掌聲響起〉時情緒一時澎湃，直說需要調整心情再繼續演出。許富凱曾在9年前發行的專輯《等無愛》中重新詮釋〈另一種鄉愁〉致敬鳳飛飛，在首場講唱會上，他也特別選唱這首歌，展現對鳳飛飛音樂的敬意與傳承之情。

臺中市客委會主委江俊龍（左）擔任《盤過思念的山》導聆人。（鳳飛飛故事館提供）臺中市客委會主委江俊龍（左）擔任《盤過思念的山》導聆人。（鳳飛飛故事館提供）

講唱會另一亮點是由國立中正大學文學博士、現任臺中市客委會主委江俊龍擔任導聆人，他在師範學院求學時，曾多次與鳳飛飛書信聯繫，活動中憶及，鳳飛飛在信中溫暖勉勵，說老師是傳道、授業、解惑的人，而她則是用歌聲傳情的人。《盤過思念的山》系列活動將持續至6月底。

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