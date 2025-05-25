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58歲林憶蓮斬情傷 重返舊地數度激動噴淚

林憶蓮「迴響Resonance」巡演北京站。（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」巡演北京站。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕58歲天后林憶蓮走出分手陰霾後，今年展開「迴響Resonance」巡演，昨晚她在暌違九年後重返北京舞台，歌迷們早已經自發在三里屯商區舉辦林憶蓮海報展覽為演出造勢，彩排夜歌迷圍繞在工體周圍靜靜聆聽，珍惜與林憶蓮的每一次的相遇。

林憶蓮「迴響Resonance」巡演北京站。（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」巡演北京站。（索尼提供）

演出當晚，四萬觀眾與林憶蓮共同沉浸在跨越時空的音樂對話中，經典粵語金曲〈傾斜〉響起時，舞台機械裝置驟然啟動，三座巨型圓形升降台隨節奏旋轉交錯，配合迷離的霓虹光影，重現上世紀香港都市的摩登幻境。

此次曲目編排上，當然也少不了那些陪伴歌迷一路走來的〈傷痕〉、〈夜太黑〉、〈鏗鏘玫瑰〉等，引發萬人大合唱。也許是現場的呐喊支持太過熱烈，演出過程中林憶蓮數次動容落淚。

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對於北京，林憶蓮有著特別的感情和記憶。演出前一天發文回憶關於多年前在北京生活的回憶，「喜歡水餃，尤其喜歡北京的水餃，總覺得有點兒特別。」在演出中一向惜字如金的她對歌迷說：「距離上次來到北京已經是九年前了，回到北京有一種很特別的感覺，我對北京其實是有點偏心的，我覺得這是一個可以讓我活的自在，做自己的城市。想說的其實都在音樂裡面，希望你們喜歡。當你失落迷失的時候希望你們記住今天晚上，記住你們並不孤單，有我的音樂陪著你們。」

林憶蓮「迴響Resonance」巡演北京站。（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」巡演北京站。（索尼提供）

演出尾聲，林憶蓮以一身白衣白褲的幹練極簡造型返場，帶來本輪巡演首次演唱的〈影子情人〉、〈枯榮〉和〈誘惑的街〉等驚喜曲目，為這場時空之旅劃下句點。

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