冼迪琦寫真熱賣三刷 笑拍泡泡浴「不用X X」會滑下去

冼迪琦推出第二本個人寫真書《刻在心迪：冼迪琦寫真》。（時報出版提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕自童星出道的冼迪琦，曾為AKB48 Team TP成員，現為中華職棒富邦悍將啦啦隊Passion Sisters的一員，因甜美笑容與活潑形象擁有高人氣。她近日推出第二本個人寫真書《刻在心迪：冼迪琦寫真》，不僅登上各大網路書店排行榜，預購首日即告完售，甚至一度導致網站癱瘓，緊急加印至三刷，人氣驚人。

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逾500名粉絲冒雨到場支持。（時報出版提供）

為回應粉絲熱情，冼迪琦昨（24日）於法雅客信義店舉辦簽書會，雖天候不佳，仍吸引逾500名粉絲冒雨到場，擠爆現場，更有粉絲遠從香港、日本專程飛來，展現強大跨國魅力。

冼迪琦最愛身穿浴衣、佇立綠意間的照片。（時報出版提供）

冼迪琦分享，這次寫真書拍攝橫跨多個場景，她特別喜歡書中最後一張身穿浴衣、佇立綠意間的照片，「那種沉靜的感覺，很像真正的我。」她也透露，為了展現最好的狀態，在拍攝前密集健身與控制飲食，「一週至少健身三、四次，選擇原型食物維持狀態。」

談及選在白色情人節開放預購，她笑說：「這本寫真書就像是我對大家的愛的告白。」對於粉絲熱烈支持，她感動表示：「真的非常感謝大家，這是我沒想過的事！」

拍攝過程中也有不少挑戰，她提到冬天拍攝泳裝鏡頭時忍著低溫發抖，泡溫泉時還得時不時站起來降溫，更笑稱拍泡泡浴時因浴缸太滑，「不用核心會整個滑下去！」讓粉絲見識到每張美照背後的努力與敬業。

展望未來，冼迪琦表示會持續以啦啦隊身分應援，「我真的很喜歡這個角色，也希望能有更多機會唱歌、表演，把正能量傳遞給大家。」她也感性喊話粉絲：「我會記得初心，希望你們能一直陪著我走下去。」

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