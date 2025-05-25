楊丞琳用一招裝嫩 李榮浩迎40歲突因年紀上熱搜

楊丞琳笑稱自己的齊瀏海造型好像回到20年前。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕楊丞琳最近到美國巡演，談到剛開始因為時差困擾很不舒服，所幸後來調整好狀態，演出順利，她分享多張演唱會照片，笑稱自己用一招「裝嫩」。而楊丞琳老公李榮浩入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手，7月將迎接40歲生日，今天卻因年紀話題上了熱搜。

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在洛杉磯演唱會上，楊丞琳的髮型讓她看起來更年輕，她提到：「齊瀏海閃回20年前有沒有？好高興我克服了時差，還算滿意自己的狀態。最主要的是，洛杉磯站的觀眾們感染了我，你們真的、真的太熱情了！我好愛，下一站，雷諾見喔！」

有粉絲發文誇楊丞琳，自己13歲時覺得她很可愛，怎麼到了28歲，發現楊丞琳還是那麼可愛，直呼：「怎麼會有這麼凍齡的人。」楊丞琳則自嘲：「弄了個齊瀏海裝嫩。」

李榮浩是本屆金曲獎準歌王。（翻攝自IG）

楊丞琳忙巡演，老公李榮浩同樣在巡演，他看到觀眾席一位穿著成熟的男子，好奇問了對方年齡，對方說40歲，李榮浩則說7月11日自己也要滿40歲，由於同樣年紀，李榮浩看起來似乎年輕許多，也讓他的「40歲」話題登上熱搜。

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